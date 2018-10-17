Россия модернизирует бункеры для ядерного оружия под Калининградом

Информация от частной компании ImageSat International, занимающейся анализом спутниковых данных, позволила предположить, что Россия значительно модернизировала хранилище для ядерного оружия в Калининградской области, сообщает CNN. Телекомпания утверждает, что большие работы по обновлению секретных объектов ведутся по всему региону.

CNN опирается на снимки, которые были сделаны между 19 июля и 1 октября. Из них следует, что в течение этого времени работы по модернизации велись на 40 бункерах в районе города Приморск, который находится на северном берегу Калининградского залива. Если в середине лета десять из них были на стадии строительства, то к октябрю их успели доделать.

Также CNN, ссылаясь на спутниковые снимки, указывает, что работы по модернизации были проведены на базе «Чкаловск» к северу от Калининграда. При этом телеканал «Звезда» 7 октября указывал, что на эту базу вернулись после масштабной реконструкции самолеты 72-й авиабазы морской авиации Балтийского флота, которые временно базировались в Черняховске. CNN при этом указывает, что в Черняховск были отправлены комплексы «Искандер».

Командующий ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго заявил CNN, что усиление российских позиций в Калининградской области не остановит НАТО. «Если они противостоят нам, мы будет противостоять им», — заявил он.