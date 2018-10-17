Социальная сеть «Твиттер» выложила в открытый доступ архив из 10 миллионов записей и другого медиа-контента, размещенного в аккаунтах этой социальной сети. Руководство компании считает, что аккаунты, с которых писались твиты связаны с прогосударственными структурами России и Ирана.





Речь идет о постах, написанных в период с 2013 по 2018 годы. 9 миллионов из них поступили с почти четырех тысяч аккаунтов, имеющих непосредственное отношение к «Агентству интернет-исследований», также известному, как петербургская «фабрика троллей». Более 1 миллиона твитов (с 770 аккаунтов) предположительно было написано пользователями из Ирана.

Кроме текстовых записей, «Твиттер» обнародовал 2 миллиона фотографий, gif-изображений, видео и трансляции «Periscope», а также всю имеющуюся информацию об их пользователях.

Представители компании Виджайя Гадде и Джоэль Рот отметили в своем заявлении, что «Твиттер» пошел на этот шаг из соображений прозрачности и открытости, а также желания прояснить масштаб иностранного влияния в рамках информационных кампаний.

Они указали, что публикация этого расследования — часть обязательств, которые взял на себя «Твиттер» в рамках сотрудничества с конгрессом США. Компания ранее публиковала часть этого расследования, теперь же оно присутствует в сети в полном объеме.

Интересы российских троллей: от Клинтон до Навального

Информация, обнародованная «Твиттером», выделяет несколько так называемых волн активности российских троллей, связанных с «Агентством интернет-исследований». Первая продолжалась до конца 2016 года, ее мишенями стали американцы, либеральные россияне и украинцы, Барак Обама, демократы, Хиллари Клинтон, политика США в целом, украинские бойцы «Правого сектора», президент Украины Петр Порошенко и российский политик-оппозиционер Алексей Навальный.

Объекты восхваления — российские военные, действующие в Крыму и на Востоке Украины, а также президент России Владимир Путин.

В начале 2017 года американское разведсообщество опубликовало доклад о вмешательстве российских хакеров и троллей в ход американской избирательной кампании.

В его открытой части, кроме прочего, были представлены образцы кода, использовавшегося для задействования соцсетей в информационной войне.

Особое внимание россиянам и их киберактивности уделили ФБР и Министерство финансов, в частности, его спецподразделение по борьбе с финансовыми преступлениями (OFAC). Не менее рьяно россиянами интересовался спецпрокурор Мюллер, выдвинувший обвинения против собственника и сотрудников «Агентства интернет-исследований». Эти действия и нешуточное общественное внимание, а также реакция «Твиттера», который деактивировал многие подозрительные учетные записи, не остановили российских троллей.

Согласно обнародованной «Твиттером» информационной базе, несмотря на резонанс, расследования и слушания, проводившиеся спецслужбами, сенаторами и спецпрокурором США, в 2017 году в соцсети была создана как минимум тысяча новых учетных записей, владельцы которых называли себя рядовыми россиянами и американцами, но, как стало ясно, работали все на ту же «фабрику троллей».

Они размещали на своих страницах полярный по содержанию контент, который охватывал все основные политические процессы. Наибольшее внимание уделялось социальным меньшинствам и чувствительным политическим темам. Также распространялись месседжи антироссийского содержания, которые еще больше накалили отношения в и без того расколотом вопросами внутренней политики американском обществе.

Эти аккаунты оставались активными вплоть до июня 2018 года, когда «Твиттер» провел расследование, выявил подозрительные записи и деактивировал их.

Тролли нового поколения представали активистами-республиканцами, и их целью были не только промежуточные выборы 2018 года, но и предстоящая президентская гонка 2020 года. Они часто использовали слоган Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» — «Make America Great Again» — или его аббревиатуру MAGA, выступали с нападками на мусульман, иммигрантов, феминисток, демократов, россиян, «брексит», президента Франции Эммануэля Макрона и даже на само «Агентство интернет-исследований», чтобы, как считают в руководстве «Твиттера», отвести от себя подозрения.

Согласно доказательной базе, предоставленной «Твиттером», с 2017 по июнь 2018 года, АИИ написало 43 тысячи постов и ретвиттов — это около 180 публикаций в день.

Иран: менее изобретательный троллинг

«Твиттер"-аккаунты из Ирана за последние 6 лет выдали на-гора более 1 миллиона твитов с целью повлиять на международную аудиторию. Большинство из них восхваляло существующий иранский режим, некоторые авторы притворялись западными и ближневосточными журналистами, а также позиционировали себя как медийные организации и «сознательные граждане».

Записи были сделаны на английском, испанском, французском, русском, турецком и арабском языках для того, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию пользователей.

Установлено, что некоторые из них были связаны с иранскими государственными медиа, такими как PressTV, другие — с прогосударственными интернет-ресурсами, предлагающими «познакомиться с настоящим Ираном, его культурой, цивилизацией и туристическими возможностями», третьи — с российским информационным агентством, базирующимся в Москве и также распространяющем информацию об Иране в положительном ключе, с французским новостным сайтом и с палестинским информагентством.

Были посты и от «рядовых сознательных граждан» Франции и США.

Большинство из них были отключены в августе.

Все они так или иначе преподносили иранское руководство и политический курс страны в выгодном свете и, наоборот, жестко отзывались о врагах Тегерана — Саудовской Аравии и Израиле.

Сирия и Башар Асад — назывались друзьями, Россию благодарили за освобождение Алеппо, США — называли главным врагом, равно как и Турцию.

В отличие от российских «коллег» иранские авторы меньше троллили, напрямую обращаясь к своей целевой аудитории с тем или иным посылом, главным образом, критикуя политику Дональда Трампа.