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Среди погибших при нападении на колледж в Керчи - шесть несовершеннолетних

18.10.2018 07:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Родственники опознали всех погибших при взрыве в колледже в Керчи. Об этом сообщил ТАСС замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.


Фото: Reuters

«Имена всех погибших известны. Все 20 человек опознаны», — сказал он.

Все погибшие были студентами или сотрудниками этого колледжа, сообщил Мельгазиев.

«В числе погибших — 15 студентов, шестеро из которых — несовершеннолетние, а также пять взрослых — это сотрудники учреждения», — сказал Мельгазиев.

В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли, включая нападавшего, 20 человек. Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», позже было переквалифицировано на статью «Убийство».

В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.

 
 
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Родственники опознали всех погибших при взрыве в колледже в Керчи. Об этом сообщил ТАСС замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.
 
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