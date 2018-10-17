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Среди погибших при нападении на колледж в Керчи - шесть несовершеннолетних
18.10.2018 07:12 — Новости Мира | Tut.by
Родственники опознали всех погибших при взрыве в колледже в Керчи. Об этом сообщил ТАСС замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.
«Имена всех погибших известны. Все 20 человек опознаны», — сказал он.
Все погибшие были студентами или сотрудниками этого колледжа, сообщил Мельгазиев.
«В числе погибших — 15 студентов, шестеро из которых — несовершеннолетние, а также пять взрослых — это сотрудники учреждения», — сказал Мельгазиев.
В среду днем студент Керченского политехнического колледжа
Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», позже было переквалифицировано на статью «Убийство».
В Крыму с четверга
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Родственники опознали всех погибших при взрыве в колледже в Керчи. Об этом сообщил ТАСС замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.
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