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Турецкая полиция ищет останки пропавшего саудовского журналиста в лесу

19.10.2018 06:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Турецкая полиция ищет останки журналиста Джамаля Хашогги в лесу возле Стамбула и окрестностях города Ялова в 90 километрах от Стамбула.


Джамаль Хашогги. Фото: Reuters

«Следствие расследует информацию, что останки могут находиться в лесу Белград под Стамбулом или городе Ялова», — сообщил в четверг, 18 октября, агентству Reuters представитель полиции.

По словам полиции, следствие заинтересовалось этими областями после анализа маршрутов, которыми перемещались представители Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве. Именно в этих местах их автомобили останавливались на продолжительное время. Останки могут находиться в «фермерском доме» или «на вилле», считают в полиции. В полиции также заявили, что поиск следов ДНК в консульстве и резиденции консула был успешным, удалось собрать «много образцов».

Проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции.

Турецкая полиция рассматривает версию убийства. По информации CNN, у следователей есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие ее.

Накануне государства «большой семерки» и Евросоюз призвали Эр-Рияд без промедления расследовать дело об исчезновении саудовского журналиста. В тот же день генеральный консул Саудовской Аравии в Турции Мохаммед аль-Отаиби был отстранен от должности. В свою очередь, проживающий в Германии саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд в интервью медиакомпании Deutsche Welle назвал королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению Хашогги.

 
 
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По словам полиции, следствие заинтересовалось этими областями после анализа маршрутов, которыми перемещались представители Саудовской Аравии, которых...
 
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