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Автору расследования о "ЧВК Вагнера" прислали венок с надписью "предатель Родины"

19.10.2018 07:06 — Новости Мира | Tut.by  
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В редакцию «Новой газеты» прислали баранью голову и похоронный венок. К посылкам приложили записки: «Денис Коротков — предатель Родины!» и «Главному редактору „Новой Газеты“ с приветом Вам и Короткову», сообщается на сайте издания.


В 2016 году руководители ЧВК Вагнера побывали на приеме у Владимира Путина. Фото: «Фонтанка»

Там отмечается, что венок на адрес редакции с запиской Короткову доставили в среду, голову животного — в четверг. «Полиция проводит следственные мероприятия. Животное — жалко», — заявили в издании.

«В интернете распространяются призывы к физической расправе над журналистами, к редакции подкидываются зловещие „подарки“, символизирующие смерть конкретных людей. Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза», — пишет издание.

Денис Коротков работает в «Новой газете» с августа, он — автор расследований о так называемой частной военной компании Вагнера, выходивших в петербургском издании «Фонтанка», где он ранее работал.

«Утверждения о том, что „Новая газета“ якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, — просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему — ни в газете, ни на сайте», — говорится в заявлении издания.

Как сообщил Интерфаксу председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов, редакция обратилась в полицию в связи с угрозами в адрес журналистов.

«Речь идет об огромной провокации, которая ведется в сети людьми, которые, как мы считаем, предварительно приближены к так называемым интернет-троллям», — заявил он.

По его мнению, провокация устроена с целью предотвратить публикацию новых материалов. «Мы этим предположением поделились с правоохранительными органами, естественно, написав соответствующее заявление, и в редакции проводятся активные мероприятия различных силовых структур», — сказал Муратов.

Два телефона и ботинок

В разговоре с Русской службой Би-би-си сам Коротков сказал, что связывает посылку со своей журналистской деятельностью. «Сомнений в авторстве этой акции нет, но фамилии называть не буду. Сожалею, что маленький букет и мало креатива. Свою работу прекращать не буду», — заявил он.

Он добавил, что вчера, 17 октября, курьер доставил ему лично букет из четырех гвоздик с траурной лентой и запиской «Мы тебя не забудем».

На вопрос, с чем связаны эти посылки, он коротко ответил: «С моей работой», не вдаваясь в подробности.

Денис Коротков известен материалами о деятельности петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Он первым связал его с деятельностью «ЧВК Вагнера» и рассказал о потерях российских наемников. После этих публикаций Короткову начали поступать угрозы.

Акции против Короткова могут быть связаны с тем расследованием, которое сейчас готовит журналист, пишет «Фонтанка». По данным издания, в ночь на 3 октября журналист обратился в полицию в связи с исчезновением его «делового знакомого». Накануне исчезновения знакомый якобы пожаловался на слежку, а потом пропал.

Подробности этой истории раскрывают «Невские новости» — петербургское издание, которое, по данным РБК, может быть связано с Евгением Пригожиным. Издание сообщает, что о пропаже знакомого (Валерия Амельченко) Коротков якобы узнал от неизвестного мужчины, который нашел возле помойки на Ленинском проспекте в Петербурге два мобильных телефона и мужской ботинок. Мужчина набрал последний номер, по которому звонил Амельченко, и вышел на журналиста «Новой газеты».

В настоящее время Амельченко объявлен в розыск, следует из данных сайта МВД.

 
 
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Денис Коротков известен материалами о деятельности петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Он первым связал его с деятельностью "ЧВК Вагнера" и...
 
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