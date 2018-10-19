Банда растлителей семь лет совращала девочек в британском Хаддерсфилде

Двадцать мужчин из города Хаддерсфилд на севере Англии осуждены на сроки от пяти лет до пожизненного заключения за растление несовершеннолетних девочек. Обвинения группе были предъявлены по более чем 120 эпизодам.

Королевский суд в Лидсе в пятницу снял запрет на публикацию имен осужденных и деталей обвинения. Пока процесс продолжался, судебное предписание запрещало прессе писать о нем.

В общей сложности мужчин приговорили к 221 году заключения. Главарь преступной группы, 35-летний Амир Сингх Даливал по прозвищу «Претос», был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком в 18 лет.

Речь идет о событиях, произошедших в период между 2004 и 2011 годом в городе Хаддерсфилд графства Западный Йоркшир. В тот же период похожие преступления происходили еще в нескольких небольших английских городах.

Процесс над мужчинами проходил в три этапа. Суд заслушал показания 15 жертв группы, которым во время совершения преступлений было от 11 до 17 лет. Сейчас всем им уже исполнилось 18.

Доверие, наркотики, насилие

Мужчины специально искали девочек из неблагополучных семей или сирот и знакомились с ними.

Младшие члены банды проводили много времени в местах, где собиралась молодежь и школьники. Они выделяли интересовавших их девочек из толпы, знакомились с ними и представляли старшим товарищам.

Те начинали общаться с девочками, покупали им алкоголь или давали наркотики. После того как жертва начинала им доверять, начиналось насилие.

Девочек насиловали, возили на «вечеринки», где заставляли вступать в половой контакт с незнакомыми людьми, избивали, если они пытались противостоять банде, и запугивали, чтобы они молчали.

«Они втирались в доверие, а потом с тобой начинали происходить странные вещи. Бежать было невозможно. Это просто происходило. Дома моих родителей разгромили. Меня постоянно били, насиловали», — рассказала на процессе одна из жертв.

Иногда девочек забирали прямо на выходе из школы. В одном из случаев жертву, жившую в приюте, забрали оттуда силой. Другую девочку выбросили из движущегося автомобиля. Банде никто не противостоял. По меньшей мере одна из жертв совершила попытку самоубийства.

«Ваше обращение с этими девочками выходит за рамки всякого понимания. В ряду дел о сексуальных преступлениях, которые рассматривал этот суд, ваше — самое тяжкое», — сказал подсудимым вынесший приговор судья Джеффри Марстон.

Не только Хаддерсфилд

В последние годы в небольших английских городах вскрываются серии похожих преступлений.

В 2012 году девять жителей города Рочдейл были приговорены к тюремным срокам от четырех до 19 лет по обвинениям, связанным с растлением детей.

Как рассказали представители обвинения в ходе слушаний, подсудимые состояли в банде, которая целенаправленно находила детей из неблагополучных семей, чтобы использовать их в сексуальных целях.

Показания жертв и свидетелей почти в точности повторяют хаддерфилдское дело. Мужчины собирались у различных кафе в Рочдейле и там с помощью юного сообщника знакомились с детьми и подростками. Они угощали их едой и покупали им алкоголь и наркотики. Затем жертв подвергали сексуальным надругательствам. Часто изнасилование было групповым.

Это продолжалось несколько лет — первое заявление в полицию на насильников было подано в 2008 году.

Детей заставляли заниматься проституцией. Как и в случае с Хаддерсфилдом, группа состояла из этнических пакистанцев. В этом году трое ее ведущих участников были лишены британского гражданства.

Активизация правых

Дело хаддерсфилдских растлителей всколыхнуло Британию и стало поводом для ожесточения риторики правых групп.

Несмотря на действовавший запрет на освещение скандального дела в СМИ, правые регулярно пытались делать это в блогах.

В конце мая бывший лидер британского националистического движения «Лига защиты Англии» (English Defence League) 35-летний Томми Робинсон был приговорен к 13 месяцам тюрьмы за неуважение к суду за то, что вел интернет-трансляцию от здания суда в Лидсе, где слушалось дело растлителей.

Суд счел, что это, могло сформировать у присяжных предубеждение и привести к несправедливому решению.

Позже приговор Робинсону был отменен из-за ряда процессуальных нарушений. Его дело будет рассматриваться заново.