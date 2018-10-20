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Трамп допустил заключение нового "ракетного" соглашения с Россией и Китаем

21.10.2018 07:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп допустил заключение нового соглашения о ракетах средней и меньшей дальности с Россией и Китаем после выхода Вашингтона из ДРСМД с РФ. Такие слова глава государства произнес в субботу, отвечая на вопросы журналистов после выступления перед сторонниками в штате Невада. Трансляцию беседы Трампа с прессой вел телеканал Fox News.


Фото: Reuters

«Нам придется разрабатывать такие вооружения [ракеты средней и меньшей дальности] до тех пор, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: „Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения“, — сказал Трамп. — Но, если Россия делает это, и Китай делает это, а мы придерживаемся соглашения [ДРСМД], это неприемлемо».

По мнению главы вашингтонской администрации, Россия нарушала ДРСМД «на протяжении многих лет». «Я не знаю, почему [бывший] президент [США Барак] Обама не провел [в связи с этим] переговоры или не вышел [из ДРСМД]», — посетовал Трамп.

«И мы не собираемся позволить им [России] нарушать ядерное соглашение [ДРСМД]. Мы единственные, кто остается в соглашении, и мы выполняем соглашение. Но Россия, к сожалению, не соблюдает его», — добавил президент, отметив, что военный бюджет США исчисляется «огромной суммой денег» в несколько сотен миллиардов долларов.

«Россия не придерживается соглашения [ДРСМД]. Мы собираемся расторгнуть соглашение. Затем мы собираемся разрабатывать вооружения [ракеты средней и меньшей дальности], если они [Россия] не поумнеют, и если другие не поумнеют и не скажут, что давайте не будем разрабатывать эти ужасные ядерные вооружения», — повторил глава государства в ответ на уточняющий вопрос СМИ. Он добавил, что в этом случае будет «чрезвычайно рад».

«Пока кто-то нарушает это соглашение, мы не будем единственными, кто его придерживается. Я думаю, вы это понимаете», — заключил глава Белого дома.

О ДРСМД

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

Госдепартамент в декабре прошлого года предупредил, что Вашингтон начнет принимать «меры экономического и военного характера», если Москва не вернется к выполнению своих обязательств по договору. Вашингтон рассматривает экономические и военные меры, включающие «анализ военных концепций и возможных вариантов действий, в том числе разработку наземных ракетных систем средней и меньшей дальности, что позволит США защищать себя и своих союзников в том случае, если Российская Федерация не будет соблюдать условия договора», пояснило тогда американское внешнеполитическое ведомство.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США — 846. Инспекционная деятельность была завершена в мае 2001 года.

В 1992 году в связи с распадом СССР документ приобрел многосторонний характер — его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина.

 
 
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Президент США выразил надежду, что Китай и РФ предложат "поумнеть и никому не разрабатывать вооружения", запрещенные договором
 
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