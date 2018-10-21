ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возбуждено уголовное дело после ДТП в Подмосковье с четырьмя погибшими

22.10.2018 00:55 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Возбуждено уголовное дело после ДТП в Подмосковье с четырьмя погибшими
Фото ГУ МЧС России по Московской области

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи МВД возбудили уголовное дело по факту ДТП в Дмитровском районе Подмосковья, в котором погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковный главк МВД РФ.

"Следственным управлением УМВД России по Дмитровскому району по факту ДТП, произошедшего на автодороге А-108, ... возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель автобуса ПАЗ задержан.

21 октября в Дмитровском районе Московской области на трассе А-108 столкнулись автобус ПАЗ и маршрутное такси марки Iveco с пассажирами. Предварительно установлено, что виновником ДТП стал водитель ПАЗ, который при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом. В результате погибли четыре человека и еще десять пострадали, все они находились в микроавтобусе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 106
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи МВД возбудили уголовное дело по факту ДТП в Дмитровском районе Подмосковья, в котором погибли четыре человека, сообщает...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Тропический шторм "Уилла" в Тихом океане усилился
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика