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Трамп пообещал наращивать ядерную мощь США, "пока остальные не придут в себя"

23.10.2018 00:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя», а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. С таким заявлением президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами в понедельник.

«До тех пор, пока люди не придут в себя, мы будем его [ядерный потенциал] наращивать», — сказал он. «У нас есть столько денег, сколько нет больше ни у кого, и мы будем его наращивать, пока они не придут в чувство. Когда они это сделают, мы поступим умно и мы прекратим это, и не только прекратим, но и сократим [потенциал]», — сказал он, добавив, что речь идет о Китае и России, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках ДРСМД.

20 октября Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия нарушает договор. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали также в Берлине и Пекине. В то же время поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию, которая, по оценке альянса, «вероятно, нарушает» договор.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.

 
 
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Он добавил, что речь идет о Китае и России, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках ДРСМД.
 
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