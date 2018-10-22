Болтон счел невозможным договориться по РСМД только силами США и России

Ракеты средней дальности производят также КНДР и Китай, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Складывается «необычная конфигурация», когда двум странам по этим вопросам договориться невозможно.



Джон Болтон. Фото: Reuters

Россия и США только вдвоем не смогут решить проблему и договориться по ракетам средней дальности. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя в эфире «Эха Москвы» результаты встречи с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.



«Сейчас Россия — один из игроков этого процесса. Поэтому США считают, что в целом только две страны не смогут решить эту проблему полностью», — заявил он.



По его словам, сейчас ракеты «среднего радиуса дальности, крылатые ракеты» производят не только США и Россия. «Это и Северная Корея, это и Китай, конечно. И получается очень необычная конфигурация, ситуация для США и России: двухсторонний договор теперь уже не является монопольным договором, понимаете?» — заявил он.​



Советник американского президента считает, что следующим шагом Соединенных Штатов станут консультации с европейскими и азиатскими странами. Переговоры с Россией по поводу вооружений и другим стратегическим вопросам, пообещал он, продолжатся. «Будет много дипломатии в ближайшие месяцы (видится нам)», — подчеркнул Болтон.



На вопрос, есть ли возражения у Европы по поводу этого договора, он ответил утвердительно, отметив, что именно это стало одной из причин начала консультаций.



Болтон добавил, что он с Патрушевым обсудил различные варианты нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, не уточнив, какие именно предложения рассматривались. США, заверил он, пока еще не выработали свою позиции по этому вопросу, но уже понимают позицию России по этому вопросу лучше, чем раньше.



В интервью «Коммерсанту» Болтон добавил, что США не пытаются как-либо шантажировать Россию возможным разрывом договора РСМД. «Это вообще неправда, — заявил он. — Это российские нарушения договора о РСМД привели нас к нынешней точке». На вопрос журналиста газеты, приехал ли он в Москву «похоронить» договор и был ли Болтон «гонцом Трампа», которые приехал обсудить процесс выхода США из договора, советник заявил, что Трамп сделал «четкое и прямое заявление о своих взглядах». По словам Болтона, он «объяснял ход мыслей президента и то, какими могут быть следующие шаги», а конечное решение останется за президентом США.



Николай Патрушев стал первым, с кем встретился Болтон в ходе своего визита в Москву. Переговоры с секретарем российского Совбеза продлились около пяти часов. На них, кроме договора по РСМД и договора СНВ-3, обсуждалась также Сирия, Украина, Иран.



Сразу после встречи с Патрушевым Болтон направился в особняк МИДа, где у него запланирована встреча с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Также советник американского лидера намерен провести переговоры с президентом Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу. Официальный визит Болтона продлится до 23 октября включительно.