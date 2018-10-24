ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россию и Китай заподозрили в прослушке личных разговоров Трампа

25.10.2018 06:21 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Помощники президента США не раз предупреждали его, что его разговоры по мобильному небезопасны и российские и китайские шпионы регулярно их подслушивают. Однако Трамп, по данным NYT, отказываться от своего смартфона не хочет.


Фото: Reuters

Китайские и российские шпионы часто прослушивают разговоры президента США Дональда Трампа, когда, чтобы поболтать со старыми друзьями, он использует свой незащищенный iPhone. Об этом со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников сообщает газета The New York Times (NYT), отмечая, что об этом, в частности, свидетельствуют отчеты американской разведки. Пекин, как замечает газета, использует полученную информацию для того, чтобы попытаться повлиять на политику США.

О том, что звонки Трампа с незащищенного iPhone небезопасны, президента США, по словам источников NYT, неоднократно предупреждали его помощники. Однако американский лидер, как заметили собеседники газеты, по-прежнему не хочет отказываться от использования своих смартфонов. В связи с этим сотрудники Белого дома могут только надеяться на то, что во время использованиях iPhone Трамп воздержится от обсуждения секретной информации, пишет NYT.

О том, что Китай и Россия прослушивают мобильный президента США американские разведывательные агентства, по словам источников газеты, узнали от собеседников из зарубежных правительств. Впоследствии они сами перехватили соответствующие сообщения от иностранных чиновников, указывает издание.

В ходе расследования этих инцидентов американские разведчики, по информации NYT, выяснили, что Китай пытается использовать полученную при прослушке информацию и определяет таким образом, о чем думает Трамп, какие аргументы имеют тенденцию влиять на него и к кому он склонен прислушиваться.

В том, что касается лоббирования и шпионажа, китайцы, как рассказали собеседники газеты, составили уже целый список лиц, с которыми американский лидер регулярно говорит. Этих людей Пекин, по данным источников издания, впоследствии надеялся использовать для влияния на президента. В перечне, как замечает The New York Times, — исполнительный директор Blackstone Group Стивен А. Шварцман, который вкладывал деньги в магистерскую программу Университета Цинхуа в Пекине, и бывший магнат казино в Лас-Вегасе Стив Уинн, который владел недвижимостью в Макао.

Россия, как отметил в беседе с газетой один из неназванных чиновников, подобных усилий, чтобы влиять на Трампа не предпринимает. Скорее всего, это из-за очевидной близости Трампа к президенту России Владимиру Путину, предположил он.

Адвокат Уинна Л. Лин Вуд, реагируя на просьбу прокомментировать информацию о попытке Пекина влиять через него на Трампа, сообщил, что его клиент вышел на пенсию. От дальнейших комментариев он отказался. Также отвечать на вопросы NYT не стала и представитель Blackstone Кристин Андерсон. Однако она заметила, что Шварцман «был бы счастлив стать посредником по некоторым критическим вопросам между двумя странами по просьбе обоих глав государств».

В Белом доме оперативно на запрос газеты не ответили. Комментировать защищенность президентских iPhone не стали и в Apple. Ни один из них, как отмечает издание, не может считаться полностью безопасным, потому что уязвим для хакеров, которые могут дистанционно проникнуть в смартфон.​

 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощники президента США не раз предупреждали его, что его разговоры по мобильному небезопасны и российские и китайские шпионы регулярно их подслушивают.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Полиция Нью-Йорка показала и рассказала о бомбах "почтового террориста"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика