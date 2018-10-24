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Посылок уже семь. ФБР просит население помочь в поиске виновного в рассылке бомб по почте
25.10.2018 06:44 — Новости Мира | Tut.by
Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило существование еще двух отправленных по почте подозрительных посылок в дополнение к пяти, о которых сообщалось ранее. Как проинформировало ФБР на своей странице в
«В дополнение к тем пяти посылкам, о которых мы ранее говорили в нашем заявлении, мы теперь подтверждаем существование двух дополнительных посылок, обе они были адресованы члену Палаты представителей Конгресса Максин Уотерс и похожи друг на друга», — говорится в сообщении.
Федеральное бюро расследований США также попросило американских граждан о помощи в установлении личности виновного в нынешней рассылке по почте самодельных взрывных устройств ряду крупных политических деятелей и телекомпании CNN.
«Это расследование имеет высочайший приоритет для ФБР», — подчеркивается в распространенном в среду письменном
«Мы просим любого, кто может располагать какой бы то ни было информацией по этому делу вступить в контакт с ФБР. Звоните, не колеблясь. Ни одна деталь в этом расследовании не является слишком мелкой», — добавил Рей.
ФБР не исключает, что пока обнаружены не все разосланные самодельные взрывные устройства.
«Возможно, что дополнительные посылки были отправлены на другие адреса. ФБР призывает общественность сохранять бдительность и не трогать <…> никакие подозрительные <…> посылки», — подчеркивается в заявлении этого ведомства.
По версии ФБР, отправителем всех этих посланий значится член Палаты представителей Конгресса Дебби Вассерман-Шульц, демократ от штата Флорида. Ранее она была председателем Национального комитета Демократической партии США. Обратный адрес на отправлениях не написан от руки, а отпечатан на принтере на узких листках бумаги, которые приклеены к плотным конвертам, содержащим взрывные устройства.
В настоящее время посылки и их содержимое — самодельные бомбы, изучаются в лаборатории ФБР на военной базе Куонтико под Вашингтоном.
Кому были отправлены посылки?
Напомним, 23 октября в почтовом ящике Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк
24 октября бомбу отправили на адрес экс-президента США Барака Обамы.
В среду CNN сообщил об обнаружении подозрительного предмета в комнате, где происходит разбор почтовой корреспонденции телекомпании. В штаб-квартире компании в Time Warner Center, где размещены сотрудники CNN в Нью-Йорке, прошла эвакуация. По версии CNN, пакет был адресован бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который часто выступает на телеканале.
Спецслужбам США удалось перехватить подозрительную посылку, отправленную экс-главе минюста США Эрику Холдеру. По данным CNN, адрес на посылке был написан с ошибкой, поэтому она вернулась отправителю.
Еще одно взрывное устройство было отправлено в офис губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Из-за подозрительной посылки был эвакуирован офис редакции газеты San Diego Union-Tribune (Калифорния).
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По версии ФБР, отправителем всех этих посланий значится член Палаты представителей Конгресса Дебби Вассерман-Шульц. Обратный адрес на отправлениях не написан от...
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