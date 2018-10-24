Посылок уже семь. ФБР просит население помочь в поиске виновного в рассылке бомб по почте

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило существование еще двух отправленных по почте подозрительных посылок в дополнение к пяти, о которых сообщалось ранее. Как проинформировало ФБР на своей странице в Twitter , обе они были направлены на имя члена Палаты представителей Конгресса Максин Уотерс, демократа от штата Калифорния, пишет ТАСС .



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«В дополнение к тем пяти посылкам, о которых мы ранее говорили в нашем заявлении, мы теперь подтверждаем существование двух дополнительных посылок, обе они были адресованы члену Палаты представителей Конгресса Максин Уотерс и похожи друг на друга», — говорится в сообщении.

Федеральное бюро расследований США также попросило американских граждан о помощи в установлении личности виновного в нынешней рассылке по почте самодельных взрывных устройств ряду крупных политических деятелей и телекомпании CNN.

«Это расследование имеет высочайший приоритет для ФБР», — подчеркивается в распространенном в среду письменном заявлении директора данного ведомства Кристофера Рея. По его словам, ФБР бросило на раскрытие этого преступления «всю мощь своих ресурсов».

«Мы просим любого, кто может располагать какой бы то ни было информацией по этому делу вступить в контакт с ФБР. Звоните, не колеблясь. Ни одна деталь в этом расследовании не является слишком мелкой», — добавил Рей.

ФБР не исключает, что пока обнаружены не все разосланные самодельные взрывные устройства.

«Возможно, что дополнительные посылки были отправлены на другие адреса. ФБР призывает общественность сохранять бдительность и не трогать <…> никакие подозрительные <…> посылки», — подчеркивается в заявлении этого ведомства.

По версии ФБР, отправителем всех этих посланий значится член Палаты представителей Конгресса Дебби Вассерман-Шульц, демократ от штата Флорида. Ранее она была председателем Национального комитета Демократической партии США. Обратный адрес на отправлениях не написан от руки, а отпечатан на принтере на узких листках бумаги, которые приклеены к плотным конвертам, содержащим взрывные устройства.

В настоящее время посылки и их содержимое — самодельные бомбы, изучаются в лаборатории ФБР на военной базе Куонтико под Вашингтоном.

Кому были отправлены посылки?

Напомним, 23 октября в почтовом ящике Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк обнаружили взрывное устройство . Ранее похожее устройство было найдено впочтовом ящике у дома основателя и главы хедж-фонда Soros Fund Management Джорджа Сороса в городе Бедфорд, штат Нью-Йорк.

24 октября бомбу отправили на адрес экс-президента США Барака Обамы.

В среду CNN сообщил об обнаружении подозрительного предмета в комнате, где происходит разбор почтовой корреспонденции телекомпании. В штаб-квартире компании в Time Warner Center, где размещены сотрудники CNN в Нью-Йорке, прошла эвакуация. По версии CNN, пакет был адресован бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который часто выступает на телеканале.

Спецслужбам США удалось перехватить подозрительную посылку, отправленную экс-главе минюста США Эрику Холдеру. По данным CNN, адрес на посылке был написан с ошибкой, поэтому она вернулась отправителю.

Еще одно взрывное устройство было отправлено в офис губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Из-за подозрительной посылки был эвакуирован офис редакции газеты San Diego Union-Tribune (Калифорния).