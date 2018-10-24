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Минобороны РФ обвинило США в управлении атаковавшими авиабазу Хмеймим дронами
25.10.2018 08:46 — Новости Мира | Tut.by
Управление атаковавшими базу ВКС России в Сирии Хмеймим беспилотными летательными аппаратами осуществлялось с самолета-разведчика США Poseidon-8. Об этом в четверг на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
«13 дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов», — указал он.
По его словам, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления.
«Так вот ручное управление осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление», — отметил замминистра.
6 января
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По словам замглавы ведомства Александра Фомина, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим...
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