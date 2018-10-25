ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отправленные по почте бомбы собирали по чертежам сторонников ИГ и "Поваренной книге анархиста"

26.10.2018 00:41 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следователи, которые изучали устройство отправленных критикам Дональда Трампа бомб, пришли к выводу, что их дизайн и устройство были взяты из интернета, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.


Фото: Reuters

По его словам, подобные схемы нередко размещались на сайтах, которые связаны с террористическими организациями «Аль-Кайеда» и «Исламское государство». Эту же версию подтвердил бывший правительственный эксперт.

Также собеседник Reuters предположил, что создатели бомб руководствовались книгой «Поваренная книга анархиста» — написанным в 1960-е годы пособием по изготовлению оружия из подсобных материалов.

Бомбы, начиненные осколками стекла, были на этой неделе отправлены бывшему президенту США Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, бизнесмену Джорджу Соросу, актеру Роберту де Ниро, нескольким конгрессменам. Ни одна из них в результате не взорвалась.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не пожалеет ни ресурсов, ни средств, чтобы найти отправителей бомб. Также американский лидер призвал объединиться, чтобы показать, что «актам угроз или политического насилия нет места» в США.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подобные схемы нередко размещались на сайтах, которые связаны с террористическими организациями "Аль-Кайеда" и "Исламское государство".
 
Новости дня
Новости в мире
 
Сын убитого журналиста Джамаля Хашогги уехал в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика