|
Отправленные по почте бомбы собирали по чертежам сторонников ИГ и "Поваренной книге анархиста"
26.10.2018 00:41 — Новости Мира | Tut.by
Следователи, которые изучали устройство отправленных критикам Дональда Трампа бомб, пришли к выводу, что их дизайн и устройство были взяты из интернета, сообщает агентство
По его словам, подобные схемы нередко размещались на сайтах, которые связаны с террористическими организациями «Аль-Кайеда» и «Исламское государство». Эту же версию подтвердил бывший правительственный эксперт.
Также собеседник Reuters предположил, что создатели бомб руководствовались книгой «Поваренная книга анархиста» — написанным в 1960-е годы пособием по изготовлению оружия из подсобных материалов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не пожалеет ни ресурсов, ни средств, чтобы найти отправителей бомб. Также американский лидер призвал объединиться, чтобы показать, что «актам угроз или политического насилия нет места» в США.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подобные схемы нередко размещались на сайтах, которые связаны с террористическими организациями "Аль-Кайеда" и "Исламское государство".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)