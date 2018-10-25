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Сын убитого журналиста Джамаля Хашогги уехал в США

26.10.2018 00:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Сын саудовского журналиста, убитого 2 октября в генконсульстве в Стамбуле, уехал вместе со своей семьей из Саудовской Аравии после того, как власти отменили действовавший в его отношении запрет покидать страну. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на правозащитную организацию Human Rights Watch (HRW).

Сын Джамаля Хашогги Салах улетел в Вашингтон. Сообщается, что у него помимо саудовского есть также гражданство США. На данный момент власти Саудовской Аравии не прокомментировали эту информацию.

Между тем в Стамбуле у здания генконсульства собрались десятки человек, чтобы почтить память погибшего журналиста и потребовать у властей Саудовской Аравии пролить свет над убийством Джамаля Хашогги. «В этом самом месте, где Джамаль был убит, мы собрались, чтобы заявить, что не примем никакого компромисса, мы не будем молчать, если преступник попытается уйти от правосудия», — заявила египтянка Айман Нур, глава оппозиционного телеканала El-Sharq.

Почти три недели спустя после трагедии Генпрокурор Саудовской Аравии впервые заявил, что, согласно данным, полученным из Турции, убийство оппозиционного журналиста в Стамбуле было преднамеренным. Следствие в отношении подозреваемых продолжается, заверяет саудовская прокуратура.

Ранее Эр-Рияд утверждал, что журналист погиб случайно в результате драки, произошедшей в саудовском генконсульстве в Стамбуле. Однако президент Турции Реджем Тайип Эрдоган 23 октября заявил, что убийство планировалось в течение нескольких дней. По данным турецких чиновников, журналиста убили агенты, приехавшие специально из саудовской столицы, сообщает France-Presse.

Под давлением международного сообщества в этот же день король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мохаммед бен Салман Аль Сауд приняли у себя в королевском дворце брата погибшего журналиста и сына Салеха.

Оппозиционный журналист Джамаль Хашогги уехал из Саудовской Аравии в США. Он жил в Вирджинии и работал колумнистом The Washington Post. 2 октября его убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он явился за документами для оформления брака с турецкой невестой.

 
 
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Между тем в Стамбуле у здания генконсульства собрались десятки человек, чтобы почтить память погибшего журналиста и потребовать у властей Саудовской Аравии...
 
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