ЕС призвал все страны отказаться от поставок оружия Эр-Рияду

С призывом прекратить поставки оружия Саудовской Аравии выступила в интервью немецкой газете Die Welt Карин Кнайсль, министр иностранных дел Австрии, председательствующей в ЕС.



Джамаль Хашогги. Фото: Reuters

Австрия, председательствующая по ротации в Европейском Союзе, призвала все страны ЕС прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию. Убийство журналиста Джамаля Хашогги глубоко потрясает, но это лишь вершина айсберга, заявила австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в пятницу, 26 октября.

«Прежде всего война в Йемене и кризис вокруг Катара должны побудить Евросоюз к совместным действиям в отношении Саудовской Аравии», — сказала Кнайсль. По ее мнению, эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду может стать вкладом в окончание этих конфликтов.

25 октября Европарламент потребовал ввести общеевропейский запрет на поставки оружия в Саудовскую Аравию. Однако не все страны в Европе готовы следовать этому требованию. Так, премьер-министр Испании Педро Санчес исключил возможность такого шага, заявив, что должен «защищать интересы своей страны».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что Германия приостанавливает поставки оружия этой стране, до тех пор пока Эр-Рияд не объяснит обстоятельства смерти Хашогги, который пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции.

19 октября Саудовская Аравия признала убийство журналиста. Как заявила генпрокуратура в Эр-Рияде, в консульстве произошла «драка», которая привела к смерти журналиста.