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Представитель России в ООН: выходя из ДРСМД, Вашингтон готовит войну
27.10.2018 00:01 — Новости Мира | Tut.by
Замглавы департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов заявил, что, выходя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон готовит войну. Такое мнение он выразил в пятницу после того, как комитет ООН проголосовал против вынесения на рассмотрение российской резолюции в поддержку ДРСМД.
После голосования слово взял представитель США Роберт Вуд, он обвинил Россию в нарушении договора. «Последние пять лет США пытались повлиять на Россию по поводу нарушения ею ДРСМД, — сказал он. — Недавно они признались в производстве ракет наземного базирования, но утверждают, что не нарушают установленных ДРСМД лимитов». Дипломат заключил, что в такой ситуации США больше не могли проявлять терпение.
В ответ Белоусов заметил, что Москва не последние пять лет, а с 2000 года предъявляет Вашингтону претензии по исполнению условий договора. «Недавно на заседании [комитета] Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне, — продолжил он. — Да, Россия готовится к войне. Мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей — мы готовимся к такой войне».
«Но у нас есть серьезное отличие от Соединенных штатов Америки, — обратил внимание дипломат, — и в лингвистическом плане это отличие заключается всего лишь в одном слове. Российская Федерация готовится «к войне», а Соединенные Штаты готовят «войну». «Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень [опасности для возможного] применения ядерного оружия? Вот это вопрос для всех нас», — обратился российский дипломат к коллегам в ООН.
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"Недавно Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне. Мы готовимся защищать нашу родину", - заявил дипломат.
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