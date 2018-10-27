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На саммите в Стамбуле Меркель по-русски спросила Путина о пальто, а он привез рыбу и орехи в подарок
28.10.2018 00:21 — Новости Мира | Tut.by
Канцлер Германии Ангела Меркель по-русски спросила российского президента Владимира Путина на встрече в Стамбуле о его пальто. Запись
«Сибирское пальто?» — спросила канцлер, в то время как Путин застегивал его. Глава государства ответил отрицательно.
Кстати, Путин привез ягоду, рыбу и орехи из Ханты-Мансийска в подарок французскому лидер Эмманюэлю Макрону, президенту Турции Реджепу Эрдогану и канцлеру Германии Ангеле Меркель, которые приняли участие в саммите. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает
«Рыбу, ягоды, орешки и другую снедь», — сказал он.
Четырехсторонний саммит по Сирии, в котором участвовали президент Владимир Путин, канцлер Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Эрдоган, состоялся 27 октября. По его итогам было озвучено предложение сформировать к концу 2018 года
В то же время Путин заявил, что Россия рассматривает соглашение с Турцией по демилитаризованной зоне в Идлибе как временное. Если экстремисты продолжат свои нападения, совместная военная операция Дамаска и Москвы в этой части страны — «очаге террористической угрозы» — может быть возобновлена.
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На саммите в Стамбуле Меркель по-русски спросила Путина о пальто, а он привез рыбу и орехи в подарок
Канцлер Германии Ангела Меркель по-русски спросила российского президента Владимира Путина на встрече в Стамбуле о его пальто.
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