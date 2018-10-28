Поклонник Трампа и противник мигрантов. Президентом Бразилии избран Жаир Болсонару

По итогам второго тура президентских выборов в Бразилии победил правый кандидат Жаир Болсонару.



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Он набрал 55% голосов, его соперник во втором туре — кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад — 45%.

Предвыборная компания проходила в условиях жесткой конфронтации двух кандидатов.

После объявления предварительных результатов голосования Аддад заявил, что уйдет в оппозицию.

Новый президент вступит в должность 1 января 2019 года на четырехлетний срок.

Действующий президент Бразилии Мишел Темер уже поздравил Болсонару с победой.

«Я только что поздравил избранного президента Жаира Болсонару с исторической победой, достигнутой сегодня. Настало время всем вместе работать для Бразилии», — написал он в «Твиттере».

63-летний Жаир Болсонару — первый крайне правый политик, который пришел к власти после 1985 года, когда закончилось правление военной хунты.



Фото: Reuters

В ходе предвыборной кампании Болсонару неоднократно заявлял, что президент США Дональд Трамп является его кумиром и примером для подражания. За его крайне правые взгляды его иногда называют «тропическим Трампом».

Многих Болсонару возмутил презрительными высказываниями в адрес защитников прав женщин и сексуальных меньшинств, а также оскорблениями иммигрантов и представителей национальных меньшинств.

В частности, в одном из интервью он заявил, что женщина должна получать меньшую, чем мужчина зарплату, потому что может забеременеть и уйти в декрет.

Болсонару выступает за отмену ограничения на свободное владение огнестрельным оружием, а также неоднократно ностальгически высказывался в защиту времен военной диктатуры.

Многие сторонники Болсонару считают его спасителем страны, и убеждены, что он обеспечит безопасность Бразилии, поддержит традиционные ценности, а также будет выступать против легализации абортов.

Во время предвыборной кампании Балсонару заявлял, что намерен обеспечить безопасность бразильцев и бороться с преступностью.

Он также заявлял, что очистит Бразилию от коррумпированных политиков. Это обещание было особенно популярным, так как избиратели устали от постоянных коррупционных скандалов в высших эшелонах власти.



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Бывший военный

Жаир Мессиас Болсонару родился в 1955 году в штате Сан-Паулу. Он является потомком итальянских эмигрантов, которые прибыли в Бразилию после Второй мировой войны.

Молодость Болсонару провел на военной службе, дослужившись до звания капитана. В 1988 году он вышел в отставку и начал политическую карьеру, избравшись в городской совет Рио-Де-Жанейро.

В первую очередь Болсонару привлек электорат обещаниями вести принципиально иную политику, нежели та, которую много лет вела, находясь у власти, левоцентристская Партия трудящихся во главе с отправленным в тюрьму за коррупцию экс-президентом Луисом Инасиу Лулой и отправленной в отставку в результате импичмента Дилмой Русеф.

Болсонару обещал «осушить болото коррупции» и начать беспощадную борьбу с преступностью.

«Они оправдывают свои ошибки, они навешивают ярлыки, они фиксируются на слове „диктатура“, а тем временем более 14 миллионов человек — без работы, каждый год — 60 тысяч убийств и 50 тысяч изнасилований. Вот что волнует людей!» — гласил один из твитов Болсонару, написанный незадолго до выборов.

В начале сентября Болсонару был серьезно ранен: на одной из предвыборных встреч его ударил ножом мужчина. В результате в течение почти месяца, до конца прошлой недели, Болсонару вел предвыборную кампанию с больничной койки, и это тоже, по мнению его оппонентов, сыграло ему на руку: соперники по этическим соображениям воздерживались от жестких выпадов в его адрес.

Либерал в экономике

Как объясняет обозреватель Би-би-си Пабло Учоа, экономическую ориентацию Болсонару хорошо иллюстрирует личность человека, которого он намерен в случае победы назначить министром финансов. «Это ультра-неолиберал Паулу Гедес, который выступает за приватизацию и сокращение социальной помощи», — говорит Учоа.

Болсонару обещает вести экономическую политику, противоположную той, которой придерживались президенты от Партии трудящихся, Луис Инасиу Лула да Силва (2003−2011 годы) и Дилма Русеф (2011−2016 годы).

Партия трудящихся в рамках борьбы с последствиями финансового кризиса и политики стимулирования экономики увеличивала расходы, а также поддерживала экспансию бразильского бизнеса за рубежом. Бразильский банк развития выдавал большие кредиты компаниям на проекты на Кубе, в Венесуэле, в других странах Латинской Америки и Африки.

«Многие из этих проектов погрязли в коррупционных скандалах — эти компании платили откаты политическим партиям, — объясняет Пабло Учоа, — так что, как видите, экономическая модель и коррупция были связаны между собой».

Болсонару обещал, в частности, продать государственную нефтяную компанию Petrobras, в махинациях с деньгами которой обвиняли Лулу и Русеф.



Фото: Reuters

72-летнего Лулу да Силва в начале этого года приговорили к 12 годам тюрьмы. По мнению следствия и суда, в годы его правления Petrobras за взятки систематически раздавал подряды частным компаниям, и одним из получателей таких взяток был сам Лула.

Ученице и протеже Лулы Дилме Русеф, сменившей его на посту президента в 2011 году, в 2016 году парламент объявил импичмент в связи с тем же коррупционным скандалом. Русеф при Луле возглавляла Petrobras.

В тюрьму, правда, Русеф не отправили, и она баллотируется в сенат одного из штатов (одновременно с президентскими в Бразилии прошли выборы всех уровней).

Несмотря на приговор суда, Лула хотел баллотироваться сам, но Высший избирательный трибунал Бразилии постановил, что он не имеет на это права.

После этого решения в сентябре кандидатом от Партии трудящихся был назначен Фернанду Аддад.