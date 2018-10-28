В Германии раскритиковали Меркель за рукопожатие с Путиным и Эрдоганом

Немецкие оппозиционные политики выступили с критикой в отношении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая держала за руки президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана во время четырехстороннего саммита в Стамбуле.



Фото: Reuters

На своей странице в Twitter вице-председатель федерального собрания Гамбурга от партии «Левая» Кансу Оздемир написала, что канцлер «не должна стелить ковровую дорожку для диктатора» и сжимать его «кровавую руку». «Мне плохо от этого», — отметила она. О ком именно идет речь, Оздемир не уточнила.

Представитель Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге Михаил Тюрер, комментируя фото журналу Bild, сказал, что Меркель «потеряла внутренний и внешнеполитический компас». «Картинка говорит красноречивее тысячи слов», — отметил он. По его словам, «демонстрации близости к автократам определенно не должно быть».

Саммит в Стамбуле по Сирии, в котором приняли участие Меркель, Путин, Эрдоган и президент Франции Эмманюэль Макрон прошел в субботу, 27 октября. По его итогам участники встречи высказались за формирование конституционного комитета Сирии, который займется реформированием Конституции Сирийской Арабской Республики и подготовкой выборов. Лидеры Франции, Германии, Турции и России заявили, что он может быть создан до конца 2018 года, а работать начнет с 2019 года. Путин отметил, что для эффективной работы комитета нужно, чтобы его легитимность признали все стороны конфликта в Сирии и уважали его.