Власти Индонезии: экипаж разбившегося Boeing запросил посадку сразу после взлета

Командир самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, потерпевшего в понедельник крушение, почти сразу же после взлета из аэропорта Джакарты запросил экстренную посадку. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления гражданской авиации страны Синду Рахаю.



Фото: twitter/Sutopo_PN

По его словам, «экипаж запросил возвращение в аэропорт, после чего связь с ним прервалась, лайнер исчез с экранов радаров».

Вместе стем, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление авиакомпании, самолет эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Двое пилотов воздушного судна налетали в общей сложности 11 тыс. часов.

В компании Boeing сообщили, что знают о крушении лайнера и «внимательно следят за ситуацией».

Спасатели уже обнаружили место крушения самолета, его обломки, личные вещи пассажиров, сообщил представители национального Агентства по поиску и спасению. По последним данным, на борту находились 188 человек, в том числе 7 членов экипажа.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di Perairan Karawang banyak ditemukan mengapung di permukaan laut. Kapal USV Fulmar menemukan serpihan berupa pelampung, HP dan lainnya. Basarnas dibantu Kementerian Perhubungan, TNI, Polri & relawan terus lakulan evakuasi. pic.twitter.com/A4wjeoE5tl — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Лайнер Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение примерно через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет выполнял рейс JT610 в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг).

Авиакомпания Lion Air является крупнейшим бюджетным перевозчиком Индонезии, при этом в международных рейтингах безопасности авиакомпаний обычно занимает одно из последних мест.