﻿ Власти Индонезии: экипаж разбившегося Boeing запросил посадку сразу после взлета. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти Индонезии: экипаж разбившегося Boeing запросил посадку сразу после взлета

29.10.2018 08:30 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Командир самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, потерпевшего в понедельник крушение, почти сразу же после взлета из аэропорта Джакарты запросил экстренную посадку. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления гражданской авиации страны Синду Рахаю.


Фото: twitter/Sutopo_PN

По его словам, «экипаж запросил возвращение в аэропорт, после чего связь с ним прервалась, лайнер исчез с экранов радаров».

Вместе стем, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление авиакомпании, самолет эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Двое пилотов воздушного судна налетали в общей сложности 11 тыс. часов.

В компании Boeing сообщили, что знают о крушении лайнера и «внимательно следят за ситуацией».

Спасатели уже обнаружили место крушения самолета, его обломки, личные вещи пассажиров, сообщил представители национального Агентства по поиску и спасению. По последним данным, на борту находились 188 человек, в том числе 7 членов экипажа.

Лайнер Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение примерно через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет выполнял рейс JT610 в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг).

Авиакомпания Lion Air является крупнейшим бюджетным перевозчиком Индонезии, при этом в международных рейтингах безопасности авиакомпаний обычно занимает одно из последних мест.

 
 
Ссылка на источник 142
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпания Lion Air является крупнейшим бюджетным перевозчиком Индонезии, при этом в международных рейтингах безопасности авиакомпаний обычно занимает одно из...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Львица напала на девочку в цирке на Кубани
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика