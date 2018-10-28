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Власти Индонезии: экипаж разбившегося Boeing запросил посадку сразу после взлета
29.10.2018 08:30 — Новости Мира | Tut.by
Командир самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, потерпевшего в понедельник крушение, почти сразу же после взлета из аэропорта Джакарты запросил экстренную посадку. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления гражданской авиации страны Синду Рахаю.
По его словам, «экипаж запросил возвращение в аэропорт, после чего связь с ним прервалась, лайнер исчез с экранов радаров».
Вместе стем, как сообщило агентство
В компании Boeing сообщили, что знают о крушении лайнера и «внимательно следят за ситуацией».
Спасатели уже
Лайнер Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение примерно через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет выполнял рейс JT610 в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг).
Авиакомпания Lion Air является крупнейшим бюджетным перевозчиком Индонезии, при этом в международных рейтингах безопасности авиакомпаний обычно занимает одно из последних мест.
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Авиакомпания Lion Air является крупнейшим бюджетным перевозчиком Индонезии, при этом в международных рейтингах безопасности авиакомпаний обычно занимает одно из...
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