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Клинтон допустила свое участие в следущих президентских выборах в США

30.10.2018 06:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Хиллари Клинтон, экс-кандидат в президенты США и соперница Трампа на выборах 2016 года, в интервью Recode не исключила возможность своего участия в следующих выборах. Вместе с тем однозначно говорить о своем выдвижении она не стала, отметив, что сейчас полностью сконцентрирована на промежуточных выборах 6 ноября.


Хиллари Клинтон. Фото: Reuters

«Эти выборы будут определять, действительно ли у нас есть эффективная система сдержек и противовесов, чтобы привлечь эту администрацию к ответственности», — пояснила она.

Комментируя возможность своего участия в президентских выборах 2020 года Клинтон вначале отказалась отвечать на вопрос, однако вслед за этим призналась: «Ну, я бы хотела быть президентом». «Я не собираюсь даже думать об этом, пока мы не пройдем через выборы 6 ноября и не увидим, что случится после них. Но я намерена сделать все, что в моих силах, для того чтобы добиться избрания представителя Демократической партии в Белый дом», — добавила она.

Советник Клинтон Филипп Рейнс ранее, отвечая на вопросы Politico, также допустил возможность ее участия в следующих выборах. «Она на год младше Дональда Трампа. Она на четыре года младше Джо Байдена. Может, все дело в том, что она уже участвовала в президентской гонке? Берни Сандерс будет участвовать в выборах во второй раз, а Байден — в третий. Может, ей не хватает поддержки? За нее проголосовали 65 млн. человек», — сказал он.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых переизберут 435 членов палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов. Сейчас у республиканцев 236 мест в палате представителей, у демократов — 193, еще шесть кресел остаются свободными. В сенате республиканцы занимают 50 мест, демократы — 49.

Хиллари Клинтон в 2016 году оказалась основной соперницей Дональда Трампа на выборах президента США, однако уступила миллиардеру. В своем поражении она неоднократно обвиняла «российское вмешательство» в выборы.

В США дело о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года расследуется с прихода к власти Дональда Трампа. В числе подозреваемых в связях с Москвой — люди, входившие в предвыборный штаб Трампа.

 
 
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Советник Клинтон Филипп Рейнс ранее, отвечая на вопросы Politico, также допустил возможность ее участия в следующих выборах. "Она на год младше Дональда Трампа. Она на...
 
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