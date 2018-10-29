Массовое растление детей в британском Ротереме: еще семеро признаны виновными

Семеро жителей Ротерема на севере Англии признаны виновными в растлении несовершеннолетних девочек и насилии над ними. Одна из пострадавших рассказала, что была вынуждена вступить в сексуальные отношения «как минимум со ста мужчинами-азиатами» к тому времени, как ей исполнилось 16 лет.



Фото с сайта Би-би-си

Королевский суд Шеффилда заслушал показания о том, как обвиняемые выслеживали и подвергали сексуальной эксплуатации девочек-подростков, совершая с ними действия «унизительного и насильственного характера».

Они подвергали насилию пятерых девочек на протяжении семи лет.

Члены преступной группировки, куда входили представители пакистанской диаспоры, были признаны виновными по нескольким статьям, включая изнасилование и развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Одна девушка рассказала, что двое из числа обвиняемых напичкали ее наркотиками, а когда она почти потеряла связь с реальностью, отвезли в Шервудский лес, где кусали и насиловали ее.

Среди осужденных — Мохаммед Имран Али Актар, 37 лет, Асиф Али, 33 года, Танвир Али, 37 лет, Салах Ахмед Эль-Хакам, 39 лет, Набиль Куршид, 35 лет, Иглак Юсаф, 34 года, и еще один человек, имя которого не может быть названо по юридическим причинам.

Восьмой подозреваемый, 39-летний Аджмал Рафик, был признан невиновным — его обвиняли в одном эпизоде незаконного лишения свободы и одном эпизоде развратных действий.

Вынесение приговора назначено на 16 ноября.

Это — очередной судебный процесс, проведенный по результатам операции «Стоуввуд» («Дрова») — расследование Национального агентства по борьбе с преступностью массовой сексуальной эксплуатации детей в Ротереме, в ходе которого было выявлено более полутора тысяч пострадавших.

Во время судебного процесса, продолжавшегося около двух месяцев, присяжные заслушали свидетельства о том, как обвиняемые — британцы пакистанского происхождения — выслеживали девочек из неблагополучных семей, а затем подвергали их сексуальному насилию и передавали другим мужчинам.

Государственный обвинитель Мишель Колборн сказала, что девочек заманивали увлекательной перспективой дружбы с азиатской молодежью, но затем их превращали в сексуальные объекты, а в некоторых случаях подвергали «действиям унизительного и насильственного характера».

«Ни у кого из них не было достаточно знаний или опыта, чтобы понять, что их совращают и эксплуатируют, они зачастую предполагали, что секс в той или иной форме — это необходимая плата за ценную дружбу», — сказала прокурор.



В результате операции «Стоуввуд» уже осуждены 14 человек, и это только начало. Фото с сайта Би-би-си

Операция «Стоуввуд»

Операция «Стоуввуд» («Дрова») стала самым крупным расследованием правоохранительных органов в отношении сексуальной эксплуатации в Великобритании, причем чуть ли не первым в этой сфере.

Она началась в 2014 году после того, как стало известно, что в период с 1997 по 2013 год жертвами насилия в Ротереме стали не менее 1400 детей.

Операцию проводит Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), которое работает с 296 предполагаемыми жертвами, уже выявила 151 подозреваемого и в настойщий момент все еще проводит 22 расследования.

В ней заняты 150 человек, также планируется подключить еще 100 сотрудников. Операция финансируется совместно полицией Южного Йоркшира и министерством внутренних дел, и когда она выйдет на полную мощность, ее стоимость достигнет 15 млн фунтов стерлингов в год.

В результате операции на сегодняшний день вынесено 14 обвинительных приговоров, и еще 24 подозреваемым предъявлены обвинения в различных преступлениях.

Суд заслушал показания о том, как мужчины использовали алкоголь, наркотики, угрозы и насилие для контроля над девочками.



Все преступления были совершены в Ротереме или его окрестностях между 1998 и 2005 годами. Фото с сайта Би-би-си

По словам одной из девушек, Али Ахтар постоянно угрожал, что увезет ее в безлюдное место и бросит там, если она откажется заниматься сексом с ним и его друзьями, и однажды он действительно выбросил ее на обочине шоссе.

Та же девушка рассказала, что Али Ахтар отвез ее на встречу с пожилыми азиатскими таксистами и вынудил заняться сексом с ними.

Другая потерпевшая рассказала, как Танвир Али изнасиловал ее на заднем сиденьи машины, после чего сказал ей: «Для тебе же лучше побыстрее взять себя в руки и перестать про это думать, и тогда ты сможешь пойти домой».

В суде также говорилось о том, что некоторые из девочек к тому времени уже подвергались сексуальной эксплуатации другими мужчинами в Ротереме.

Девочек насиловали в разных местах по всему городу, в том числе на парковках супермаркетов и в парках.

Одну девушку, которой тогда было всего 14 лет, накурили марихуаной, после чего Набиль Куршид, Иклак Юсаф и еще один мужчина отвезли ее в Шервудский лес.

Мужчины поочередно изнасиловали ее, предупредив, что если она не будет делать, что ей говорят, то они оставят ее в лесу. Прокурор сообщила, что в результате девушка забеременела и ее заставили сделать аборт.

Сами подсудимые отрицали какие-либо правонарушения, утверждая, что девочки либо лгут, либо сами дали согласие на определенные действия.

Однако в июле 2015 года голос Али Ахтара был записан на диктофон одной из жертв, когда он пытался выяснить у нее, обращалась ли она в полицию.

На записи он говорит: «Дело в том, что это было ужасное время, когда шайтан шептал тебе на ухо и говорил: наслаждайся жизнью, употребляй наркотики. Он хотел, чтобы вы совершали харам (поступки, запрещенные Аллахом)».

Он также предположил, что другие девушки сделали публичные заявления, чтобы таким образом заработать денег.

«Эти мужчины сознательно охотились на юных, уязвимых подростков, растлевая и эксплуатируя их, — сказал Майк Даффи из Королевской прокурорской службы. — Они отрицали, что совершали насильственные действия, но доказательства, представленные прокураткрой, в том числе рассказы пострадавших об этих инцидентах, убедили присяжных, и эти люди были признаны виновными».

Он поблагодарил всех пострадавших за их откровенность и за смелость, с которой они поддержали работу обвинителей.