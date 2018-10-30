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Минюст США предъявил нескольким гражданам Китая обвинения в промышленном шпионаже

31.10.2018 00:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Министерство юстиции США предъявило обвинения в промышленном шпионаже нескольким сотрудникам разведслужб Китая, а также работающим на них лицам, которые занимались кибервзломами, в том числе американских авиастроительных компаний. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства.

Как отмечается, речь как минимум о Чжа Жон и Чай Мэн, осуществлявших преступную деятельность от лица министерства государственной безопасности провинции Цзянсу (подразделение министерства государственной безопасности КНР) и их сообщниках-хакерах — Чжан Чжан Гуэй, Лю Чуньлян, Чжуан Сяовэй и Ма Чжици. Им вменяется в вину кража технологий для производства турбореактивных двухконтурных авиадвигателей, которые используются в пассажирских авиалайнерах американского и европейского производства.

Отдельные обвинения в кибервзломах неназванной технологической компании со штаб-квартирой в Сан-Диего (штат Калифорния) предъявлены двум гражданам КНР Чжан Чжан Гуэй и Ли Сяо.

 
 
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По мнению ведомства, сотрудники разведслужб КНР занимались кибервзломами, в том числе авиастроительных компаний.
 
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