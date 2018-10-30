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Европейские страны призвали Россию остановить выборы главы ДНР
31.10.2018 06:33 — Новости Мира | Tut.by
Представители Британии, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Швеции и Польши осудили «незаконные выборы» на юго-востоке Украины, запланированные на 11 ноября, и призвали Россию «оказать свое влияние, чтобы остановить» их. Заявление было сделано в преддверии внеочередного заседания Совета безопасности ООН по Украине, сообщает ТАСС.
«Мы осуждаем незаконные выборы, запланированные на 11 ноября на неподконтрольных правительству [Украины] территориях ЛНР и ДНР. Призываем Россию оказать влияние, чтобы остановить эти так называемые выборы», — говорится в совместном обращении восьми европейских стран.
Они также обвиняли Москву в «финансировании и военной поддержке сепаратистов».
В первые минуты после начала работы Совбеза, обсуждая регламентную часть, постпреды западных стран проголосовали против выступления главы Центральной избирательной комиссии ЛНР с докладом о ситуации в республике. «Данный докладчик не представляет ни законные власти Украины, ни ее гражданское общество, поэтому его присутствие установит опасный прецедент», — озвучил мнение заместитель постоянного представителя Швеции при ООН Карл Скау. В этой связи российский постпред Василий Небензя упрекнул своих коллег, что никто из них «не удосужился даже подумать о том, чтобы пригласить представителей тех, о ком пойдет речь».
На 11 ноября намечены выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, которые пройдут после
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Они также обвиняли Москву в "финансировании и военной поддержке сепаратистов".
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