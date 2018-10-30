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Спасатели нашли предполагаемое место нахождения разбившегося в Индонезии Boeing

31.10.2018 07:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Спасатели определили примерное место, где может находиться корпус самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение 29 октября при вылете из Джакарты. Об этом сообщил в среду журналистам главком вооруженных сил республики маршал Хади Тчахджанто.


Фото: Reuters

«Сегодня утром был получен доклад об обнаружении яркого пятна, которое, предположительно, является фюзеляжем лайнера», — цитирует военачальника новостной портал Detik. По словам военного, «спасателям необходимо время, чтобы подтвердить полученные координаты». Хади Тчахджанто добавил, что фюзеляж лайнера находится на дне Яванского моря.

Как рассказал в среду журналистам следователь комитета по обеспечению безопасности на транспорте Сурио Вибово, «поиски осложняются сильным подводным течением», которое меняет местоположения корпуса самолета. Кроме того, видимость на глубине 30 м «составляет не более 5 м».

К вечеру вторника спасатели доставили в порт города Караванг (провинция Западная Ява) более 30 мешков, в которых находятся фрагменты тел погибших, а также личные вещи. Полиция приступила к сопоставлению образцов ДНК, взятых ранее у родственников находившихся на борту самолета. Власти официально пока не заявляют, что все 189 пассажиров и членов экипажа погибли, но признают, что шансы найти кого-то живым являются минимальными.

Крушение индонезийского Boeing 737 над Яванским морем: выживших нет

Boeing 737 авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по не установленной пока причине он рухнул в Яванское море. Спасатели признают, что все находившиеся на борту 189 человек погибли.

 
 
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Как рассказал в среду журналистам следователь комитета по обеспечению безопасности на транспорте Сурио Вибово, "поиски осложняются сильным подводным течением",...
 
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