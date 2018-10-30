Спасатели нашли предполагаемое место нахождения разбившегося в Индонезии Boeing

Спасатели определили примерное место, где может находиться корпус самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение 29 октября при вылете из Джакарты. Об этом сообщил в среду журналистам главком вооруженных сил республики маршал Хади Тчахджанто.



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«Сегодня утром был получен доклад об обнаружении яркого пятна, которое, предположительно, является фюзеляжем лайнера», — цитирует военачальника новостной портал Detik . По словам военного, «спасателям необходимо время, чтобы подтвердить полученные координаты». Хади Тчахджанто добавил, что фюзеляж лайнера находится на дне Яванского моря.

Как рассказал в среду журналистам следователь комитета по обеспечению безопасности на транспорте Сурио Вибово, «поиски осложняются сильным подводным течением», которое меняет местоположения корпуса самолета. Кроме того, видимость на глубине 30 м «составляет не более 5 м».

К вечеру вторника спасатели доставили в порт города Караванг (провинция Западная Ява) более 30 мешков, в которых находятся фрагменты тел погибших, а также личные вещи. Полиция приступила к сопоставлению образцов ДНК, взятых ранее у родственников находившихся на борту самолета. Власти официально пока не заявляют, что все 189 пассажиров и членов экипажа погибли, но признают, что шансы найти кого-то живым являются минимальными.

Boeing 737 авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по не установленной пока причине он рухнул в Яванское море . Спасатели признают, что все находившиеся на борту 189 человек погибли.