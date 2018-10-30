Босса бостонской мафии Балджера убили в тюрьме

Знаменитый бостонский гангстер Джеймс Балджер был найден мертвым в федеральной тюрьме Западной Вирджинии.



Фото: Reuters

Тело 89-летнего криминального авторитета было обнаружено утром в камере, сообщают американские СМИ. Его убили в первый же день после этапирования из тюрьмы во Флориде.

В 2013 году Балджера признали виновным в убийстве 11 человек. Его преступная жизнь послужила прообразом для известных фильмов: «Черная месса» с Джонни Деппом и картины «Отступники» режиссера Мартина Скорсезе, в 2006 году получившей несколько «Оскаров».



Фото: Reuters

По информации CBS, полученной от правоохранителей, Балджера сильно избили сокамерники.

По информации телеканала WFXT-TV, Балджера убили через несколько часов после того, как его поселили с другими заключенными тюрьмы.

На прошлой неделе американское Федеральное бюро тюрем отказалось отвечать на вопрос о том, почему было принято решение перевести Балджера из тюрьмы во Флориде.

Адвокат Балджера сообщил в интервью Би-би-си: «Для меня было честью, когда федеральный суд назначил меня адвокатом Джеймса Балджера. Его приговорили к пожизненному заключению, но из-за решения федерального бюро тюрем этот приговор сменился казнью».

Согласно информации Globe, в 2014 году Балджера этапировали в тюрьму Флориды из другой тюрьмы в Аризоне из-за его отношений с женщиной-психологом, на которые обратило внимание руководство тюрьмы.

Пока официальные обстоятельства смерти объявлены не были, однако представитель местного профсоюза тюремных работников Ричард Хелдрет рассказал CBS, что убийство произошло во вторник утром.

«Это уже третье убийство за семь месяцев в нашей тюрьме. Нам очень не хватает сотрудников, штат не доукомплектован примерно на 40 человек», — сказал он в телефонном интервью.

Управление исполнения наказаний официально подтвердило гибель Балджера и сообщило, что расследованием его гибели занимается ФБР.

В заявлении не говорится, что послужило причиной смерти, но отмечается, что «сотрудники тюрьмы и другие заключенные не пострадали, также не было какой-либо угрозы общественной безопасности».



Фото: Reuters

Кто такой Джеймс Балджер?

Балджер родился в 1929 году в большой семье ирландского происхождения.

Он стал членом одной из криминальных банд Бостона, еще будучи подростком. Он угонял автомобили и вскоре начал участвовать в ограблениях банков.

Балджер впоследствии построил преступную империю на ростовщичестве, азартных играх, вымогательстве, продаже наркотиков и убийствах.

В 1956 году его признали виновным в бандитизме и похищении автомобиля, и часть своего срока он провел в знаменитой тюрьме Алькатрас в Сан-Франциско.

Ему там настолько понравилось, что впоследствии он вернулся туда в качестве туриста, скрываясь при этом от полиции.

Whitey Bulger visited Alcatraz when he was on the run from the FBI. http://t.co/RsiPm99eML — Alcatraz Island (@AlcatrazIsland) 14 августа 2013 г.

Балджер отличался крайней жестокостью. Однажды он собственноручно задушил двух женщин и несколько часов пытал мужчину, после чего расстрелял его в лицо из автомата.

Ему многое сходило с рук благодаря агенту ФБР, который закрывал глаза на его преступления, за что получал от него информацию о других гангстерах.

Брат Балджера — Уильям — стал успешным политиком в стане Демократической партии. В 1978 году он возглавил сенат штата Массачусетс, а впоследствии стал президентом университета Массачусетса.

Он уверяет, что не знал о преступной жизни брата, но из-за любви к нему он не смог бы сообщить о его противозаконных действиях полиции.

В 1995 году Джеймс Балджер подался в бега, когда узнал от агента ФБР, что в его отношении готовятся обвинения.

Арестовали преступного авторитета в 2011 году в калифорнийском городе Санта-Моника, где он скрывался со своей возлюбленной Катериной Грейг. Она сейчас находится под стражей в женской тюрьме штата Миннесота.

В 2013 году Балджера признали виновным в целом ряде федеральных преступлений, включая соучастие в убийствах 11 человек в 1970-х и 80-х годах.

Правительству США пришлось выплатить в общей сложности более 20 млн долларов родственникам убитых, поскольку в момент совершения преступлений он находился под наблюдением властей.