Босса бостонской мафии Балджера убили в тюрьме

Знаменитый бостонский гангстер Джеймс Балджер был найден мертвым в федеральной тюрьме Западной Вирджинии.

Тело 89-летнего криминального авторитета было обнаружено утром в камере, сообщают американские СМИ. Его убили в первый же день после этапирования из тюрьмы во Флориде.

В 2013 году Балджера признали виновным в убийстве 11 человек. Его преступная жизнь послужила прообразом для известных фильмов: «Черная месса» с Джонни Деппом и картины «Отступники» режиссера Мартина Скорсезе, в 2006 году получившей несколько «Оскаров».

По информации CBS, полученной от правоохранителей, Балджера сильно избили сокамерники.

По информации телеканала WFXT-TV, Балджера убили через несколько часов после того, как его поселили с другими заключенными тюрьмы.

На прошлой неделе американское Федеральное бюро тюрем отказалось отвечать на вопрос о том, почему было принято решение перевести Балджера из тюрьмы во Флориде.

Адвокат Балджера сообщил в интервью Би-би-си: «Для меня было честью, когда федеральный суд назначил меня адвокатом Джеймса Балджера. Его приговорили к пожизненному заключению, но из-за решения федерального бюро тюрем этот приговор сменился казнью».

Согласно информации Globe, в 2014 году Балджера этапировали в тюрьму Флориды из другой тюрьмы в Аризоне из-за его отношений с женщиной-психологом, на которые обратило внимание руководство тюрьмы.

Пока официальные обстоятельства смерти объявлены не были, однако представитель местного профсоюза тюремных работников Ричард Хелдрет рассказал CBS, что убийство произошло во вторник утром.

«Это уже третье убийство за семь месяцев в нашей тюрьме. Нам очень не хватает сотрудников, штат не доукомплектован примерно на 40 человек», — сказал он в телефонном интервью.

Управление исполнения наказаний официально подтвердило гибель Балджера и сообщило, что расследованием его гибели занимается ФБР.

В заявлении не говорится, что послужило причиной смерти, но отмечается, что «сотрудники тюрьмы и другие заключенные не пострадали, также не было какой-либо угрозы общественной безопасности».

Балджер родился в 1929 году в большой семье ирландского происхождения.

Он стал членом одной из криминальных банд Бостона, еще будучи подростком. Он угонял автомобили и вскоре начал участвовать в ограблениях банков.

Балджер впоследствии построил преступную империю на ростовщичестве, азартных играх, вымогательстве, продаже наркотиков и убийствах.

В 1956 году его признали виновным в бандитизме и похищении автомобиля, и часть своего срока он провел в знаменитой тюрьме Алькатрас в Сан-Франциско.

Ему там настолько понравилось, что впоследствии он вернулся туда в качестве туриста, скрываясь при этом от полиции.