|
Трамп отправит 15 тысяч военных на границу с Мексикой, чтобы остановить караван мигрантов
01.11.2018 00:25 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тыс. солдат, чтобы остановить «караваны мигрантов» из нескольких тысяч человек, направляющиеся к границе. Слова Трампа в среду передает агентство
Ранее в министерстве обороны США сообщили, что направляют
По территории Мексики сейчас к США направляется
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее в министерстве обороны страны сообщали, что направляют на границу 5,2 тыс. солдат.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)