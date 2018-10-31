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Трамп отправит 15 тысяч военных на границу с Мексикой, чтобы остановить караван мигрантов

01.11.2018 00:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тыс. солдат, чтобы остановить «караваны мигрантов» из нескольких тысяч человек, направляющиеся к границе. Слова Трампа в среду передает агентство Reuters.


Караван мигрантов из Гондураса идет в Мексику и США. Фото: Reuters

Ранее в министерстве обороны США сообщили, что направляют 5,2 тыс. военнослужащих, часть из которых будет вооружена, на границу с Мексикой для содействия сотрудникам пограничной службы.

По территории Мексики сейчас к США направляется караван мигрантов из Гондураса. В воскресенье стартовала еще одна колонна — из Сальвадора. Президент США заявил, что американские военные готовы встретить преступников и «плохих парней», которые направляются в страну в составе групп мигрантов. Глава Белого дома также заявил, что обратится к военным и закроет южную границу США, если мексиканские власти не остановят идущий через эту страну поток нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки, стремящихся попасть в Соединенные Штаты.

 
 
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Ранее в министерстве обороны страны сообщали, что направляют на границу 5,2 тыс. солдат.
 
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