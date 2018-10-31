Правозащитники: Сексуальное насилие в Северной Корее давно считается нормой жизни

Эксперты международной организации Human Rights Watch опубликовали доклад «По ночам плачешь и даже не знаешь почему — Сексуальное насилие в отношении женщин в КНДР».

Эксперты пришли к выводу, что «недобровольные половые контакты и сексуальное насилие» в Северной Корее носят «настолько обыденный характер, что давно считаются нормой жизни».

«Сексуальное насилие в Северной Корее — это секрет Полишинеля, практика, с которой никто не борется и которая многих устраивает. Если бы диктатура Кым Чен Ына не обрекала их на молчание, голоса многих северокорейских женщин зазвучали в в глобального движении Me Too», — заявил Кеннет Рот, исполнительный директор Human Rights Watch.

Эксперты опросили 54 человека, которые бежали из КНДР после прихода к власти Ким Чен Ын, а также 8 бывших северокорейских чиновников. Они рассказали о случаях сексуального насилия со стороны охранников на рынке и полицейских, партийных функционеров, сотрудников тюрем и изоляторов, а также следователей, сотрудников госбезопасности и судов, прокуроров и военнослужащих.

Например, в докладе имеются свидетельства 21 женщины, которые занимались торговлей на рынке. Они рассказали, что по дороге на работу регулярно подвергались сексуальному насилию со стороны полицейских и представителей власти.

​При этом власти, утверждают авторы доклада, «не обеспечивают расследование и уголовное преследование по заявлениям о таких фактах и не предоставляют защиту и помощь пострадавшим, утверждая, как это ни покажется странным, что в стране, в принципе отсутствуют сексизм и сексуальное насилие». Пострадавшие женщины не имеют возможности защитить себя и в большинстве случаев молчат о том, что произошло.

HRW призвали власти КНДР «разработать программы репродуктивного здоровья и сексуального просвещения и обеспечить службы помощи пострадавшим, включая психологическую, медицинскую и юридическую помощь и программы, направленные на помощь женщинам в преодолении стигматизации».