ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семья устроившего взрыв у ФСБ в Архангельске: Был обычным парнем - не пьет, не курит, спокойный

01.11.2018 07:40 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Родственники студента колледжа, 31 октября устроившего взрыв в здании УФСБ в Архангельске, в результате которого погиб он сам и пострадали еще трое человек, не знали о его участии в радикальных организациях. Об этом ТАСС рассказала бабушка молодого человека Валентина.


Фото: region29.ru

Взрыв в здании совершил 17-летний студент политехнического техникума Архангельска. Следственный комитет РФ заявил, что проверит, состоял ли подросток в запрещенных организациях и будет тщательно исследовать круг общения несовершеннолетнего, взаимоотношения и обстановку в семье и техникуме, где он проходил обучение.

«Про его причастность к радикальным движениям я не знаю», — сказала родственница.

Она также отметила, что подросток воспитывался в благополучной семье. «Был обычным парнем — не пьет, не курит, спокойный, честный <…> это вам может любой сказать. Он почти ни с кем не дружил, ездил на занятия и с занятий обратно, у меня даже замечаний к нему нет, он ни в чем не был замешан. У него есть родители, благополучные, все у него было», — сказала собеседница агентства.

СК России: теракт в ФСБ в Архангельске устроил 17-летний местный житель

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет РФ заявил, что проверит, состоял ли подросток в запрещенных организациях и будет тщательно исследовать круг общения несовершеннолетнего,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Британии обдумывают меры против трех российских телеканалов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика