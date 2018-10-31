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Семья устроившего взрыв у ФСБ в Архангельске: Был обычным парнем - не пьет, не курит, спокойный
01.11.2018 07:40 — Новости Мира | Tut.by
Родственники студента колледжа, 31 октября
Взрыв в здании совершил 17-летний студент политехнического техникума Архангельска. Следственный комитет РФ заявил, что проверит, состоял ли подросток в запрещенных организациях и будет тщательно исследовать круг общения несовершеннолетнего, взаимоотношения и обстановку в семье и техникуме, где он проходил обучение.
«Про его причастность к радикальным движениям я не знаю», — сказала родственница.
Она также отметила, что подросток воспитывался в благополучной семье. «Был обычным парнем — не пьет, не курит, спокойный, честный <…> это вам может любой сказать. Он почти ни с кем не дружил, ездил на занятия и с занятий обратно, у меня даже замечаний к нему нет, он ни в чем не был замешан. У него есть родители, благополучные, все у него было», — сказала собеседница агентства.
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Следственный комитет РФ заявил, что проверит, состоял ли подросток в запрещенных организациях и будет тщательно исследовать круг общения несовершеннолетнего,...
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