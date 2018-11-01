В США впервые за 5 лет осужденного казнили на электрическом стуле

В Нэшвилле, штат Теннесси, осужденного казнили на электрическом стуле. Казнь этого типа не проводилась на территории США с 2013 года, сообщает телеканал WSMV.

По его данным, 63-летний Эдмунд Загорски лично попросил власти штата заменить ввод смертельной инъекции на казнь на электрическом стуле. По его мнению, такая смерть должна была стать более быстрой и менее болезненной.

Как отмечает WSMV, в последний раз казнь на электрическом стуле в США применялась в 2013 году в штате Вирджиния. В Теннесси подобный вид казни не использовался с 1960 года.

Эдмунд Загорски был приговорен к смертной казни в 1984 году. Его осудили за убийство двоих человек во время сделки по продаже наркотиков.