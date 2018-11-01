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Разведка Южной Кореи показала программу, которая следит за здоровьем Ким Чен Ына

02.11.2018 06:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея продемонстрировала депутатам парламента компьютерную программу, которая анализирует состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель комитета по разведке Национального собрания.


Фото: KCNA/Reuters

По его словам, НРС создала специальную программу, которая на основе анализа видеоизображений создает трехмерную модель, отслеживая и анализируя таким образом изменения в облике объекта. Уже несколько лет с ее помощью разведслужба отслеживает состояние здоровья председателя Госсовета КНДР.

Депутат сообщил, что, по данным НРС, северокорейский лидер «относительно здоров», несмотря на избыточный вес и наличие наследственных рисков развития гипертонии и диабета.

По мнению южнокорейских экспертов, НРС решила продемонстрировать программу в ответ на критику оппозиции, которая утверждает, что национальная разведка снизила бдительность в свете начавшегося в 2018 году сближения между Сеулом и Пхеньяном.

 
 
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По ее данным НРС, северокорейский лидер "относительно здоров", несмотря на избыточный вес и наличие наследственных рисков развития гипертонии и диабета.
 
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