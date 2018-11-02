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Вероятность дотянуть до 75 лет - 25 %. Сколько живут и зарабатывают мужчины в Беларуси
03.11.2018 07:04 — Новости Мира | Tut.by
Большая часть мужчин в Беларуси живут в городах. При этом на 1000 мужчин приходится 1147 женщин. Об этом говорится на
На начало 2018 года в стране было чуть более 4 млн 421 тысячи мужчин. Это 46,6% от всего населения Беларуси. Женщин у нас традиционно больше — такая тенденция неизменна с 1959 года.
Три четверти белорусских мужчин живут в городах и поселках городского типа. На начало года таких было более 3 млн 417 тысяч человек. В 2018 году в деревне мужчин
Ожидаемая
Медики
У мужчины в Беларуси
Зато белорусы
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Большая часть мужчин в Беларуси живут в городах. При этом на 1000 мужчин приходится 1147 женщин. И такая тенденция у нас в стране неизменна с 1959 года.
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