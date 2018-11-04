ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жертвами непогоды в Италии стали более 30 человек

05.11.2018 06:06 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В результате непогоды в Италии за неделю погибли более 30 человек. В ночь на воскресенье, 4 ноября, жертвами наводнения на острове Сицилия стали не менее 12 человек, сообщает информагентство AFP со ссылкой на спасательные службы.


Фото: Reuters

В числе погибших — семья из девяти человек, в том числе дети в возрасте от года до 15 лет. Они проводили выходные в своем загородном доме в Кастельдачче вблизи Палермо, который затопила небольшая река Милиция, вышедшая из берегов в результате сильных дождей. Трое членов семьи остались в живых: один мужчина спасся, ухватившись за дерево, другой мужчина и еще одна девочка до начала затопления ушли в магазин.

Проливные дожди, гроза и сильный ветер начались во многих регионах Италии неделю назад. 2 ноября на Сардинии от удара молнией погибли 62-летняя немецкая туристка и 87-летняя женщина. На севере страны ветром вырвало из земли миллионы деревьев. По словам губернатора региона Венеция Луки Дзайи, стихийное бедствие затронуло тысячи гектаров леса.

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В числе погибших - семья из девяти человек, в том числе дети в возрасте от года до 15 лет.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Вашингтон не позволит ЕС вести бизнес и с США, и с Ираном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Слуцк Город

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика