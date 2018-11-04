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Жертвами непогоды в Италии стали более 30 человек
05.11.2018 06:06 — Новости Мира | Tut.by
В результате
В числе погибших — семья из девяти человек, в том числе дети в возрасте от года до 15 лет. Они проводили выходные в своем загородном доме в Кастельдачче вблизи Палермо, который затопила небольшая река Милиция, вышедшая из берегов в результате сильных дождей. Трое членов семьи остались в живых: один мужчина спасся, ухватившись за дерево, другой мужчина и еще одна девочка до начала затопления ушли в магазин.
Проливные дожди, гроза и сильный ветер начались во многих регионах Италии неделю назад. 2 ноября на Сардинии от удара молнией погибли 62-летняя немецкая туристка и 87-летняя женщина. На севере страны ветром вырвало из земли миллионы деревьев. По словам губернатора региона Венеция Луки Дзайи, стихийное бедствие затронуло тысячи гектаров леса.
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В числе погибших - семья из девяти человек, в том числе дети в возрасте от года до 15 лет.
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