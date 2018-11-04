США возобновляют санкции против Ирана. Главное

5 ноября 2018 года США возобновляют в полном объеме санкции в отношении Ирана, которые были отменены в 2016 году в результате принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.



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В мае 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения, до этого он не раз критиковал ядерную сделку . Американский президент пообещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана.

О каких санкциях идет речь

США возобновляют старые санкции, снятые в 2016 году Бараком Обамой, который тогда был президентом. Эти ограничения касались иностранных фирм и зарубежных филиалов американских компаний. При этом тогда остались в силе санкции, запрещающие деловые контакты с Ираном физическим и юридическим лицам США.

6 августа 2018 года Дональд Трамп подписал указ, согласно которому санкции должны быть возвращены в два этапа.

7 августа были восстановлены, в частности, запрет на покупку американских долларовых банкнот, запрет на торговлю золотом и драгоценными металлами, запрет на продажу или передачу в или из Ирана графита, алюминия, стали, угля и программного обеспечения для управления индустриальными процессами. Ограничительные меры также охватили автомобилестроительный сектор Ирана.

Второй этап, который вводится в ночь с 4 на 5 ноября, подразумевает восстановление ограничений, связанных с экспортом нефти и энергетическим сектором, судоходством и судостроением, деятельностью финансовых учреждений, осуществляющих операции с Центробанком Ирана.

Почему Трамп хочет их возобновить

В мае 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий, который был заключен между Ираном и шестью странами (США, Великобританией, Россией, Францией, Китаем и Германией) и предусматривал отмену многочисленных санкций против Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. Глава Белого дома критиковал это соглашение еще во время предвыборной кампании.

По его мнению, СВПД не предотвратил возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь ненадолго отсрочил этот процесс. Трамп утверждал, что действия властей Ирана шли вразрез с духом соглашения, а его сохранение будет чревато началом гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке.

Помимо этого, он заявлял, что выход США из соглашения предотвратил «захват Ближнего Востока» Ираном.

Трамп неоднократно обвинял Тегеран в спонсорстве терроризма, в том числе в оказании содействия «Аль-Каиде», движению «Талибан» (обе запрещены в РФ) и другим группировкам. Он также утверждал, что власти Ирана «заключают под стражу американских граждан по выдуманным обвинениям» и осуществляют кибератаки на объекты критической инфраструктуры, финансовую систему и вооруженные силы США.

Для кого будут действовать исключения

Ограничения ударят по странам, которые продолжают работать с подсанкционными иранскими компаниями или импортируют иранскую нефть. Однако госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что восемь стран выведут из-под «нефтяных» санкций. Их список будет опубликован 5 ноября. Исключения касаются стран, которые «продемонстрировали значительное сокращение [импорта иранской] нефти и сотрудничество по многим другим вопросам».

При этом исключение для этих стран будет действовать 180 дней без возможности продления этого срока.

Помпео отметил, что США не будут делать исключения для стран ЕС.

Как сообщал Reuters со ссылкой на официальные иракские источники, из-под действия некоторых санкций против Ирана будет исключен Ирак.

Как на это решение отреагировали в Иране и других странах

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не боится вступающих в силу 5 ноября американских санкций. При этом он призвал «пятерку» стран — участниц ядерной сделки как можно быстрее представить и осуществить меры противодействия этим ограничениям.

Евросоюз заявил о решимости продолжать работу по расширению экономических контактов европейских компаний с Ираном и создавать механизм финансовых расчетов с Тегераном для обхода этих санкций.

В МИД России считают, что США наносят новыми санкциями против Ирана очередной мощный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия и подрывают действия участников СВПД. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва постоянно принимает меры по защите интересов российских компаний за рубежом, в том числе — в Иране, в условиях планируемого возобновления американских санкций против этой страны.

Однако эти санкции поддержал Израиль. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за восстановление ограничений.