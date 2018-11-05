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Трамп засомневался по поводу встречи с Путиным в Париже. Кремль тоже
06.11.2018 00:44 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп не уверен, что будет встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ноябре в Париже. Об этом американский лидер заявил журналистам в понедельник, 5 ноября, сообщает
Он объявил, что едет в Париж «по другим делам» и и выразил сомнение, что запланированные там мероприятия будут «подходящим местом» для переговоров. «Мы еще ни о чем не договорились. Мы не знаем, будет ли это подходящим местом. Я еду в Париж по другим делам» — сказал Трамп.
Параллельно Трамп допустил, что его встреча с Путиным может состояться в рамках G20 в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. «Мы будем встречаться на G20, и, возможно, после этого у нас будут встречи», — сказал Трамп журналистам. «Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Наверное, нет», — сказал он.
После слов Трампа в Кремле также признали, что полноценная встреча в Париже вряд ли возможна.
«В Париже, действительно, скорее всего обстоятельной встречи не получится. График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести», — цитирует Пескова «Интерфакс».
Как сообщает ТАСС, Песков подчеркнул, что изменение формата встречи президентов не связано с разногласиями между Россией и США.
О том, что 11 ноября в Париже, на мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Путин и Трамп проведут «нормальную двустороннюю встречу» 23 октября заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, договоренность об этом была достигнута
Песков тогда пояснил, что Путин в ходе этих переговоров намерен «сверить часы». «Главная цель — это сверить часы. Вы знаете, что у президентов России и США традиционно очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями. По-прежнему очень много вопросов, которые касаются стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД», — сказал тогда Песков.
Трамп
11 ноября в столице Франции запланированы торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Оба лидера — и Путин, и Трамп — планируют посетить эти мероприятия в Париже. Последний раз американский и российский лидеры встречались на саммите в Хельсинки 16 июля.
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После слов Трампа в Кремле также признали, что полноценная встреча в Париже вряд ли возможна.
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