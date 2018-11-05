Трамп засомневался по поводу встречи с Путиным в Париже. Кремль тоже

Президент США Дональд Трамп не уверен, что будет встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ноябре в Париже. Об этом американский лидер заявил журналистам в понедельник, 5 ноября, сообщает Reuters .

Он объявил, что едет в Париж «по другим делам» и и выразил сомнение, что запланированные там мероприятия будут «подходящим местом» для переговоров. «Мы еще ни о чем не договорились. Мы не знаем, будет ли это подходящим местом. Я еду в Париж по другим делам» — сказал Трамп.

Параллельно Трамп допустил, что его встреча с Путиным может состояться в рамках G20 в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. «Мы будем встречаться на G20, и, возможно, после этого у нас будут встречи», — сказал Трамп журналистам. «Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Наверное, нет», — сказал он.

После слов Трампа в Кремле также признали, что полноценная встреча в Париже вряд ли возможна.

«В Париже, действительно, скорее всего обстоятельной встречи не получится. График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Как сообщает ТАСС, Песков подчеркнул, что изменение формата встречи президентов не связано с разногласиями между Россией и США.

О том, что 11 ноября в Париже, на мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Путин и Трамп проведут «нормальную двустороннюю встречу» 23 октября заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, договоренность об этом была достигнута во время переговоров советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Песков тогда пояснил, что Путин в ходе этих переговоров намерен «сверить часы». «Главная цель — это сверить часы. Вы знаете, что у президентов России и США традиционно очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями. По-прежнему очень много вопросов, которые касаются стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД», — сказал тогда Песков.

Трамп заявил в ответ , что встреча еще не подготовлена, но возможно состоится.

11 ноября в столице Франции запланированы торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Оба лидера — и Путин, и Трамп — планируют посетить эти мероприятия в Париже. Последний раз американский и российский лидеры встречались на саммите в Хельсинки 16 июля.