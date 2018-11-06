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Макрон сравнил нынешнюю ситуацию в Европе с 1930-ми и заявил, что ЕС нужна своя армия

07.11.2018 00:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюзу нужна собственная армия, независимая от США, которая могла бы защитить европейцев от разных потенциальных угроз, в том числе со стороны России. Об этом Макрон заявил во вторник, 6 ноября, в интервью радиостанции Europe 1.


Фото: Reuters

«Мы не защитим европейцев, если не решим создать настоящую европейскую армию. Перед лицом России, граничащей с нами и показавшей, что она может являться угрозой (…) мы должны иметь Европу, способную по большей части защищать себя самостоятельно, не полагаясь только на США», — заявил президент Франции.

По его словам, Евросоюзу нужна собственная армия «принимая во внимание Россию, Китай и даже США».

В Евросоюзе уже действует программа постоянного структурного сотрудничества в области обороны и безопасности (PESCO), которая включает 25 стран, и Европейский оборонный фонд. Однако Эмманюэль Макрон полагает, что существующие механизмы нужно расширить и вывести за пределы структур ЕС и НАТО.

В июне 2018 года девять стран подписали соглашение о создании сил быстрого реагирования. С такой инициативой выступила Франция. В коалицию вошла и Великобритания, которая должна покинуть ЕС в 2019 году и не вошедшая в программу PESCO. Предполагается, что альянс сможет быстро реагировать при чрезвычайных ситуациях (например, участвовать в военных или спасательных операциях).

Однако с позицией Эмманюэля Макрона относительно общеевропейской оборонной системы согласны не все страны ЕС. Некоторые в первую очередь рассчитывают на поддержку НАТО.

«Ситуация в Европе напоминает 1930-е»

Эмманюэль Макрон снова сравнил нынешнюю ситуацию в Европе с 1930-ми. «Я был поражен, увидев две вещи, которые ужасно напоминают 1930-е: тот факт, что по Европе ударил экономический и финансовый кризис, и рост национализма, играющего на страхах людей», — отметил Макрон в интервью Europe 1. Президент напомнил, что предыдущие выборы в Европарламент во Франции выиграл крайне правый «Национальный фронт» Марин Ле Пен (переименованный в «Национальное объединение»). Макрон выразил надежду, что это не повторится в 2019 году.

В конце октября в интервью газете JDD Макрон тоже говорил о схожести нынешней ситуации в Европе с периодом между Первой и Второй мировыми войнами и призывал бороться с националистическими тенденциями.

Президент Франции также отметил, что мир в целом стал более опасным с приходом к власти в США Дональда Трампа. По его словам «главной жертвой» выхода США из ракетного договора станет Европа и ее безопасность.

 
 
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"Мы не защитим европейцев, если не решим создать настоящую европейскую армию. Перед лицом России, граничащей с нами и показавшей, что она может являться угрозой (…)...
 
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