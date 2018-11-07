"Домой, в Россию". Порошенко потребовал от представителей РПЦ покинуть Украину

Президент Петр Порошенко заявил, что российской церкви нечего делать в Украине и призвал ее представителей возвращаться обратно в Россию. Об этом он заявил 7 ноября на международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед», сообщает «Украинская правда» .



Фото: Reuters

Президент Украины счел «ненормальным» заседание в Кремле Совета Безопасности России под председательством Владимира Путина «с одним вопросом в повестке дня — как защитить Российскую православную церковь на Украине».

«Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», — сказал украинский лидер.

Также Порошенко выразил надежду, что церковные иерархи на Украине не станут откладывать проведение «объединительного» собора. После этого, как отметил президент, Киев получит томос об автокефалии, и это событие будет сравнимо с провозглашением независимости Украины 27 лет назад."Украина ждала этого долгих 1030 лет сразу же после крещения", — сказал Порошенко.

Реакция РПЦ

В Московском патриархате РПЦ, комментируя слова Порошенко, заявили, что Украинскую православную церковь МП поддерживает подавляющее большинство граждан Украины, и она «не представляет никого, кроме украинского народа». Никаких представителей «Российской православной церкви» в Украине нет, а каноническую Украинскую православную церковь поддерживают подавляющее большинство граждан этой страны, сообщили РИА Новости в Московском патриархате.

«В Украине нет никаких представителей „Российской православной церкви“, более того, согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации неизвестно вообще. Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту Церковь и ее предстоятеля», — сказал секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Раскол

Напомним, в начале октября Константинопольский патриархат объявил о запуске процесса предоставления автокефалии церкви Украины. Он также отменил анафему и все запреты, которые РПЦ наложила на Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), установив с ними каноническое общение.

После этого РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем. Священный синод заключил, что Константинопольский патриархат после принятия такого решения самоликвидировался как координирующий центр православия. Патриарха Варфоломея РПЦ признала раскольником .

Решение РПЦ поддержали Белорусская православная церковь и Русская зарубежная православная церковь.