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Попавшие под санкции депутаты Рады обратились к Путину в стиле запорожцев

08.11.2018 06:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Во время работы над посланием парламентарии попытались повторить сцену с русской классической картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Путина в письме назвали чертом московским и пообещали «землей и водой биться» с ним.


Фото: Алексей Гончаренко / Facebook

Включенные в российский санкционный список депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко, Владислав Севрюков, Олег Барна, Григорий Шверк, Рефат Чубаров, Оксана Юринец, Богдан Онуфрик, Григорий Тимиш, Александр Спиваковский и Игорь Артюшенко написали письмо президенту России Владимиру Путину. Его с трибуны украинского парламента прочел заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко, передает УНИАН. На своей странице в Facebook он также опубликовал само письмо Путину и несколько фотографий, которые депутаты сделали, когда трудились над ним. На них парламентарии в традиционных казацких нарядах пытаются повторить сцену с картины Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Именно в таком стиле — «старинном украинском, который показали еще наши предки запорожцы», — народные депутаты, как рассказал, выступая в Раде, Гончаренко, решили «дать ответ господину Путину на все его действия».

«Ты, президент, черт московский и проклятого черта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь! Какой ты, к черту, рыцарь, если голым задом ежа не убьешь (по сравнению с образцом, которому они следовали, народные избранники ослабили некоторые слова и выражения до цензурных. — прим.редакции)? Не будешь, сукин ты сын, сыновей украинских под собой иметь. Твоего войска мы не боимся, землей и водой будем биться с тобой», — прочел с трибуны украинский парламентарий.

Заканчивается послание, по данным Гончаренко, словами: «Теперь заканчиваем, ибо число знаем и календарь имеем. Месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, как и у вас».

Под документом, который разместил на своей странице в Facebook депутат от «Блока Петра Порошенко», стоят десять подписей. «Это, — как пояснил в следующем посте Гончаренко, — не ответ на санкции. Ведь ни у меня, ни у моих коллег нет ни имущества, ни счетов в России». Также он пояснил, что послание, по его мнению, должно стать «очередным напоминанием врагу о том, что мы не боимся, нас не запугать и мы победим».

Санкции против 322 украинских физических и 68 юридических лиц российское правительство одобрило 1 ноября. Под ограничения, которые предполагают заморозку безналичных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод денег из страны, попали в том числе глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и Алексей Порошенко, чьи данные совпадают с данными сына президента страны Петра Порошенко.

В Кремле подобные меры затем назвали ответными. Россия, как указывал пресс-секретарь президента России, не была их инициатором. «Длительное время наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись. Ответ не заставил себя ждать», — отмечал Дмитрий Песков.


Иллюстрация: Wikimedia Commons

Классик русской реалистической живописи Илья Репин работал над масштабным полотном «Запорожцы» с 1880 по 1891 год. На нем изображен легендарный эпизод, когда казаки Запорожской Сечи в 1676 году написали ответ на ультиматум турецкого султана с требованием подчиниться. Текст послания известен по копии XVIII века и, вероятно, носит апокрифический характер.

 
 
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Парламентарии попытались повторить сцену с русской классической картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Путина в письме назвали чертом московским и...
 
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