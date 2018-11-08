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В Каталонии задержан человек, планировавший убийство премьера Испании

09.11.2018 00:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция Каталонии задержала помешанного на оружии человека, который угрожал убить премьер-министра Испании Педро Санчеса. 63-летний мужчина был взят под стражу еще в сентябре, сообщила полиция в своем микроблоге в Twitter в четверг, 8 ноября.


Фото: Reuters

Задержанный был недоволен планами правительства эксгумировать останки бывшего диктатора Франсиско Франко, уточнил представитель полиции Альберт Олива. По его словам, у взятого под стражу мужчины было 16 стволов оружия, в том числе снайперские винтовки и пистолеты-пулеметы. «Подозреваемый со всей ясностью намеревался принять меры против премьер-министра», — сказал Олива, добавив, что осуществить задуманное задержанному не позволило лишь отсутствие логистической поддержки.

Из судебных документов следует, что задержанный призывал через мессенджер WhatsApp одного из членов небольшой праворадикальной партии «Голос» («Vox») оказать ему помощь в организации убийства премьер-министра Санчеса. По сообщению этой партии, один из местных партийных координаторов сообщил об этом полиции. В «Голосе» подчеркнули, что задержанный никогда не был ее членом.

Верховный суд Каталонии объявил, что задержанный подозревается в «заговоре с целью вооруженного нападения на представителя власти». Правительство Испании заверило, что безопасность премьера никогда не была под угрозой.

 
 
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По его словам, у взятого под стражу мужчины было 16 стволов оружия, в том числе снайперские винтовки и пистолеты-пулеметы.
 
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