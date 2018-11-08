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В Каталонии задержан человек, планировавший убийство премьера Испании
09.11.2018 00:46 — Новости Мира | Tut.by
Полиция Каталонии задержала помешанного на оружии человека, который угрожал убить премьер-министра Испании Педро Санчеса. 63-летний мужчина был взят под стражу еще в сентябре, сообщила полиция в своем микроблоге в Twitter в четверг, 8 ноября.
Задержанный был недоволен планами правительства
Из судебных документов следует, что задержанный призывал через мессенджер WhatsApp одного из членов небольшой праворадикальной партии «Голос» («Vox») оказать ему помощь в организации убийства премьер-министра Санчеса. По сообщению этой партии, один из местных партийных координаторов сообщил об этом полиции. В «Голосе» подчеркнули, что задержанный никогда не был ее членом.
Верховный суд Каталонии объявил, что задержанный подозревается в «заговоре с целью вооруженного нападения на представителя власти». Правительство Испании заверило, что безопасность премьера никогда не была под угрозой.
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По его словам, у взятого под стражу мужчины было 16 стволов оружия, в том числе снайперские винтовки и пистолеты-пулеметы.
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