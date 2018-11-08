Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя расширение санкций Вашингтона в отношении Москвы, заявил, что российское правительство будет отвечать на финансовые ограничения «по совокупности обстоятельств», передает «РИА Новости».



Фото: Вадим Рымаков, TUT.BY

«В отношении потенциальных, гипотетических ответных мер вопрос отдельный. Мы будем определяться по совокупности всех обстоятельств, никаких прямых привязок ни к чему здесь нет», — заявил он.

По словам замминистра, Россия игнорирует враждебные проявления подобного рода.

Также Рябков сказал, что МИД не планирует «тратить время на анализ» новых санкций Минфина США, так как считают их «недейственными». Он добавил, что Москва со своей стороны подтверждает «неприятие односторонней санкционной политики США во всех ее проявлениях», и отметил, что Россия продолжит двигаться «принципиальным курсом» на нормализацию отношений с США.

Как власти США объяснили санкции

Власти США расширили санкционный список в отношении России вечером 8 ноября. Под ограничения попали крымский курорт Mriya Resort & SPA, санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» в Крыму, компании КрымТЭЦ («Крымтеплоэлектроцентраль»), «Гарант-СВ», ООО «УКИП», ООО «Южный проект», а также Министерство госбезопасности Луганской республики.

Кроме того, Вашингтон ввел санкции против нескольких физических лиц — гражданина Украины Андрея Сушко (по закону CAATSA), гражданина Украины Александра Басова (по закону CAATSA) и россиянина, учредителя ООО «УКИП» Владимира Зарицкого.

Согласно сообщению Минфина, Андрей Сушко и Александр Басов, а также министерство госбезопасности ЛНР попали под санкции за «серьезные нарушения прав человека при поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности Украины». Таким образом, впервые была применена мера наказания по статье CAATSA за нарушение прав человека.

«Андрей Сушко, сотрудник ФСБ Российской Федерации (ФСБ), подозревается в незаконном похищении в 2017 году​ крымско-татарского активиста, который возражал против российской оккупации Крыма», — заявили в Минфине. Ведомство утверждает, что Сушко «впоследствии участвовал в жестоком обращении с этим активистом, которое включало использование электрошока, удушье и избиения».​

По мнению американского министерства, Александр Басов, будучи замминистра госбезопасности Луганской республики, использовал свое положение «для наказания или преследования членов общества «Свидетелей Иеговы».

«Министерство государственной безопасности ЛНР сыграло решающую роль в осуществлении Россией насильственного контроля над некоторыми районами Луганска и совершило серьезные нарушения прав человека», — считает Минфин США, указывая, что это ведомство «применяет практику содержания под стражей с угрозами грубого физического насилия или изнасилования заключенных, которые отказываются сотрудничать».

Американский Минфин, комментируя внесение в санкционный список курорта Mriya Resort and SPA, указывает, что он принадлежит ООО «Гарант-СВ» (также попало под санкции), конечным владельцем которого является Сбербанк. Ранее российский банк попал под секторальные санкции США. Концепцию и детали проекта Mriya Resort & Spa разрабатывал знаменитый британский архитектор сэр Норман Фостер, победитель Императорской и Притцкеровской премий. Строительство комплекса финансировалось Сбербанком и обошлось в $ 300 млн. Сбербанк — единственный владелец Mriya Resort & Spa, рассказывал в интервью «Ведомостям» генеральный директор курорта Грант Бабасян. Для Сбербанка это большой социальный проект, который начинался еще до крымских событий 2014 года, уточнял Бабасян. ​В Сбербанке отказались от комментариев.

Внесение в санкционный список еще трех санаториев («Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор») Минфин США объяснил тем, что эти комплексы в Ялте «поддерживаемые Россией власти Крыма взяли под свой контроль и незаконно национализировали». Эти санатории крымские власти «без согласия украинского правительства» продали Управляющей компании инфраструктурных проектов (УКИП) за примерно $ 24 млн, говорится в сообщении министерства. Владимир Зарицкий, внесенный в санкционный список, указан как учредитель и владелец УКИП. Он также является бывшим главнокомандующим ракетных войск России.

Говоря о «Южном проекте», Минфин США указывает, что компания «принадлежит или контролируется прямо или косвенно банком «Россия» и Юрием Ковальчуком» (Ковальчук попал под американские санкции еще в 2014 году). Продажа правительством Крыма предприятия по производству игристых вин «Новый Свет» компании «Южный проект» в заявлении американского министерства называется «первой крупной приватизацией бывшей украинской государственной собственности после аннексии Крыма Россией».

«Крымтеплоэлектроцентраль» в 2017 году выиграла российский тендер на предоставление питания электроэнергией на территории Крымского полуострова, указывает Минфин.