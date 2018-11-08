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Суд в Польше отменил запрет на проведение марша националистов
09.11.2018 06:06 — Новости Мира | Tut.by
Наличие ксенофобских слоганов на прошлом марше не является основанием для его запрета в текущем году, решил суд в Варшаве. Накануне мэр города запретила шествие.
Суд в Варшаве отменил запрет на проведение марша националистов и правых радикалов в день 100-летия независимости Польши. Доводов, представленных столичными властями, недостаточно, говорится в решении, вынесенном в четверг, 8 ноября. Ожидается, что власти города подадут апелляцию.
Накануне мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц
Национал-консервативное правительство Польши в качестве реакции на запрет объявило о проведении альтернативного марша по тому же маршруту. Шествие должен был возглавить президент страны Анджей Дуда. После вердикта суда представители правительства призвали отмеnить национальный праздник совместным маршем.
Польша потеряла свою независимость в конце XVIII века после нескольких разделов ее территории Россией, Пруссией и Австрией. Суверенное польское государство появилось вновь на политических картах только 11 ноября 1918 года. Эта дата считается днем нового обретения польской независимости.
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Наличие ксенофобских слоганов на прошлом марше не является основанием для его запрета в текущем году, решил суд в Варшаве. Накануне мэр города запретила шествие.
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