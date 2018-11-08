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Военных священников УПЦ Московского патриархата отстранили от службы
09.11.2018 07:11 — Новости Мира | Tut.by
Генштаб ВСУ препятствует и незаконно отстраняет от работы военных капелланов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в воинских частях страны, заявил настоятель храма Архистратига Михаила архимандрит Лука (Винарчук). Об этом говорится в
Архимандрит отметил, что ранее расположенный в воинской части А-0222 (Президентский полк ВСУ) храм, настоятелем которого он является, был передан Украинской православной церкви «неканонического» Киевского патриархата (УПЦ КП). Теперь, по его словам, сформированы списки священников УПЦ МП, «которых назвали «участниками гибридной войны». «Наших священников, которые занесены в списки, распорядились не допускать к личному составу», — пожаловался архимандрит Лука.
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Сформированы списки священников УПЦ МП, "которых назвали "участниками гибридной войны". "Наших священников, которые занесены в списки, распорядились не допускать к...
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