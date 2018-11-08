ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Военных священников УПЦ Московского патриархата отстранили от службы

09.11.2018 07:11 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Генштаб ВСУ препятствует и незаконно отстраняет от работы военных капелланов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в воинских частях страны, заявил настоятель храма Архистратига Михаила архимандрит Лука (Винарчук). Об этом говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП.

Архимандрит отметил, что ранее расположенный в воинской части А-0222 (Президентский полк ВСУ) храм, настоятелем которого он является, был передан Украинской православной церкви «неканонического» Киевского патриархата (УПЦ КП). Теперь, по его словам, сформированы списки священников УПЦ МП, «которых назвали «участниками гибридной войны». «Наших священников, которые занесены в списки, распорядились не допускать к личному составу», — пожаловался архимандрит Лука.

Вместо них, по его словам, капелланами назначаются священники УПЦ КП. Архимандрит Лука настаивает на том, что по закону должен был проводиться опрос прихожан военных приходов, а опрос проведен не был и, таким образом, «игнорируется мнение самих военных».

​Он добавил, что священников УПЦ МП отстраняют от служб также в военных учебных заведениях в Одессе и Житомире, в военном госпитале в Белой Церкви, несмотря на то, что в последнем случае настоятель служил три года в зоне АТО в Донбассе и был «награжден почетным знаком «Патриот Украины».

7 ноября президент Украины Петр Порошенко потребовал от представителей УПЦ МП «вернуться в Россию» после того, как патриарх Константинопольский объявил о намерении даровать украинской церкви автокефалию. В УПЦ МП назвали это заявление «нелепым и абсурдным» и отметили, что Русскую православную церковь должны защищать власти всех стран, в которых она распространилась.

В октябре Константинопольский патриархат установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). В ответ Московский патриархат разорвал евхаристическое общение с Константинопольским и запретил своим прихожанам посещать его храмы.

 
 
Ссылка на источник 132
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сформированы списки священников УПЦ МП, "которых назвали "участниками гибридной войны". "Наших священников, которые занесены в списки, распорядились не допускать к...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Суд в Польше отменил запрет на проведение марша националистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Клiч Радзiмы
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика