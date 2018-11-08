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100-летие окончания Первой мировой войны в Париже: усиленные меры безопасности и демонстрация против Трампа

09.11.2018 07:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны памятные мероприятия в Париже проходят при усиленных мерах безопасности. Порядок на улицах французской столицы 10 и 11 ноября будут обеспечивать почти 10 тысяч полицейских, заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в четверг, 8 ноября.

Памятные мероприятия будут проходить во Франции до 11 ноября. В Париже ожидают прибытия делегаций из 98 стран. Места их проживания, а также достопримечательности Парижа, где пройдут памятные мероприятия, будут оцеплены полицией.

Подобные меры, в частности, приняты в отношении музея Орсе, где в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон проведет ужин с участием 72 глав государств и правительств, а также парижской филармонии в северной части города — там состоится концерт, на котором будут присутствовать многие из зарубежных гостей.

Кроме того, полицейские будут обеспечивать порядок в ходе демонстраций. Так, на согласованной акции против президента США Дональда Трампа, по оценке полиции, ожидается несколько тысяч человек. Правоохранительные органы принимают в расчет возможность беспорядков.

6 ноября во Франции были задержаны 6 человек по подозрению в планах совершения теракта в отношении главы государства. За последние годы французская столица неоднократно становилась объектом террористических атак.

 
 
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Порядок на улицах французской столицы 10 и 11 ноября будут обеспечивать почти 10 тысяч полицейских. На памятные мероприятия прибудут делегации из 98 стран.
 
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