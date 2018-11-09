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Связанный с ЧВК Вагнера бизнесмен был на встрече Шойгу с маршалом Ливии. Сказали, обеспечивал обед
10.11.2018 01:59 — Новости Мира | Tut.by
Совладелец группы компаний «Конкорд» Евгений Пригожин, которого неоднократно называли связанным с ЧВК Вагнера, присутствовал на переговорах в Москве в составе российского делегации во главе с министром обороны Сергеем Шойгу с командующим Ливийской национальной армии, маршалом Халифой Хафтаром. Видеозапись опубликовало Минобороны Ливии на своем Youtube-канале. Первой на это видео обратила внимание «Новая газета».
На кадрах видно, что возглавляемая Хафтаром делегация подъезжает на переговоры, заходит в здание Минобороны России. Сначала делегацию встречает глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в зале ливийскую делегацию приветствует глава Минобороны России Сергей Шойгу. Пригожин появляется на кадрах по меньшей мере трижды — у дверей, когда делегация входит в одно из помещений, и несколько раз за столом в составе российской делегации во время самих переговоров.Видео:
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Предпринимателя Евгения Пригожина неоднократно называли связанным с ЧВК Вагнера, однако сам бизнесмен свою причастность к ней отрицал.
Связанные с Пригожиным компании поставляют питание для Управления делами президента России, московских школ и структур Минобороны, а также занимаются кейтерингом, строительством и клинингом в казармах и учебных заведениях оборонного ведомства.
В сентябре
В октябре газета The Sun
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Позже РИА "Новости" и ТАСС со ссылкой на источники в военных кругах сообщили, что Пригожин обеспечивал обед на встрече министра обороны России и командующего...
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