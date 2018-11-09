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Связанный с ЧВК Вагнера бизнесмен был на встрече Шойгу с маршалом Ливии. Сказали, обеспечивал обед

10.11.2018 01:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Совладелец группы компаний «Конкорд» Евгений Пригожин, которого неоднократно называли связанным с ЧВК Вагнера, присутствовал на переговорах в Москве в составе российского делегации во главе с министром обороны Сергеем Шойгу с командующим Ливийской национальной армии, маршалом Халифой Хафтаром. Видеозапись опубликовало Минобороны Ливии на своем Youtube-канале. Первой на это видео обратила внимание «Новая газета».

На кадрах видно, что возглавляемая Хафтаром делегация подъезжает на переговоры, заходит в здание Минобороны России. Сначала делегацию встречает глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в зале ливийскую делегацию приветствует глава Минобороны России Сергей Шойгу. Пригожин появляется на кадрах по меньшей мере трижды — у дверей, когда делегация входит в одно из помещений, и несколько раз за столом в составе российской делегации во время самих переговоров.

Видео: كتب الاعلام - القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية / YouTube

Позже РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в военных кругах сообщили, что Пригожин обеспечивал обед на встрече министра обороны России и командующего Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, ​а также участвовал в обсуждении культурной программы.

Предпринимателя Евгения Пригожина неоднократно называли связанным с ЧВК Вагнера, однако сам бизнесмен свою причастность к ней отрицал.

Связанные с Пригожиным компании поставляют питание для Управления делами президента России, московских школ и структур Минобороны, а также занимаются кейтерингом, строительством и клинингом в казармах и учебных заведениях оборонного ведомства.

В сентябре Госдеп США внес ЧВК Вагнера, компании Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», а также самого Пригожина в черный список.

В октябре газета The Sun писала о переброске в Ливию «нескольких десятков» военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ранее ГРУ). Помимо этого, утверждало издание, Россия поставляет Хафтару тяжелое вооружение и создала две базы в городах Тобрук и Бенгази. Присутствие в Ливии российских военных подтвердили источники РБК, близкие к Минобороны и ливийским властям. В российском посольстве в Ливии статью The Sun опровергли.

 
 
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Позже РИА "Новости" и ТАСС со ссылкой на источники в военных кругах сообщили, что Пригожин обеспечивал обед на встрече министра обороны России и командующего...
 
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