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Израиль сообщил о 300 выпущенных палестинцами ракетах

13.11.2018 01:37 — Новости Мира | Tut.by  
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С территории сектора Газа вечером в понедельник, 12 ноября, в направлении Израиля были выпущены более 300 ракет, сообщает армия Израиля в Twitter.


Ракеты над Израилем. Фоnо: Reuters

«В ответ мы наносим удары по террористическим объектам в секторе Газа», — заявили военные.

Ранее израильская армия сообщила, что поразила более 70 объектов палестинского исламистского движения ХАМАС.


Взрыв после удара по телецентру ХАМАС. 12 ноября 2018 года. Фоnо: Reuters

Израиль атаковал сектор Газа после того, как с палестинской территории выпустили несколько десятков ракет. Сообщалось, что в результате обстрела пострадали 13 израильтян. Во время ответного авиаудара погибли по меньшей мере трое палестинцев.​

В ночь на 12 ноября израильский спецназ в ходе рейда уничтожил пятерых палестинцев, в том числе одного из командиров ХАМАС. Во время операции также погиб офицер армии Израиля, еще один получил ранение средней степени тяжести.

 
 
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С территории сектора Газа вечером в понедельник, 12 ноября, в направлении Израиля были выпущены более 300 ракет, сообщает армия Израиля в Twitter.
 
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