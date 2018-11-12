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Израиль сообщил о 300 выпущенных палестинцами ракетах
13.11.2018 01:37 — Новости Мира | Tut.by
С территории сектора Газа вечером в понедельник, 12 ноября, в направлении Израиля были выпущены более 300 ракет,
«В ответ мы наносим удары по террористическим объектам в секторе Газа», — заявили военные.
Ранее израильская армия сообщила, что поразила более 70 объектов палестинского исламистского движения ХАМАС.
Израиль
В ночь на 12 ноября израильский спецназ в ходе рейда уничтожил пятерых палестинцев, в том числе одного из командиров ХАМАС. Во время операции также погиб офицер армии Израиля, еще один получил ранение средней степени тяжести.
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С территории сектора Газа вечером в понедельник, 12 ноября, в направлении Израиля были выпущены более 300 ракет, сообщает армия Израиля в Twitter.
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