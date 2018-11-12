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Число погибших в пожарах в Калифорнии растет. Обнаружены тела еще 13 человек
13.11.2018 06:29 — Новости Мира | Tut.by
Количество погибших в результате пожара в Калифорнии выросло. Об этом сообщил шериф округа Бьютт.
Как сообщил шериф, обнаружены тела еще 13 человек. Общее количество погибших увеличилось до 42.
Ранее сообщалось, что жертвами пожара стал 31 человек. Судьба более 200 человек остается неизвестной.
«Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос об объявлении крупного стихийного бедствия в штате Калифорния», — написал Дональд Трамп в Twitter.
Пожар в Калифорнии
Около 250 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, в том числе и многие голливудские звезды.
Дональд Трамп
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Как сообщил шериф, обнаружены тела еще 13 человек. Общее количество погибших увеличилось до 42.
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