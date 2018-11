Число погибших в пожарах в Калифорнии растет. Обнаружены тела еще 13 человек

Количество погибших в результате пожара в Калифорнии выросло. Об этом сообщил шериф округа Бьютт.

Как сообщил шериф, обнаружены тела еще 13 человек. Общее количество погибших увеличилось до 42.

JUST IN: Death toll in Northern California wildfire increases to 42 as Butte County Sheriff announces that the remains of 13 additional people have been located today. https://t.co/foxuJDZdDp pic.twitter.com/3F71P3u6uc

Ранее сообщалось, что жертвами пожара стал 31 человек. Судьба более 200 человек остается неизвестной.

«Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос об объявлении крупного стихийного бедствия в штате Калифорния», — написал Дональд Трамп в Twitter.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected.