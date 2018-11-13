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Иерархи УПЦ МП, встретившиеся с Порошенко, рассказали о давлении со стороны РПЦ

14.11.2018 05:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Во вторник президент Украины должен был встретиться с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата. Встреча должна была пройти на территории Киево-Печерской лавры, однако позже Петр Порошенко заявил, что его место встречи не устраивает, и предложил перенести ее в другое место. Это предложение не устроило священнослужителей УПЦ МП. Однако, как заявил советник президента Украины Ростислав Павленко, встреча все же состоялась. В назначенное президентом Украины место встречи прибыли три иерарха, которые заявили о давлении со стороны РПЦ.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Не договорились о месте

13 ноября была запланирована встреча президента Украины с иерархами УПЦ Московского патриархата. Однако в намеченное время она не состоялась.

«Собор епископов Украинской Православной Церкви подтверждает свою готовность к встрече с президентом Украины, но на церковной территории», — говорится в заявлении на официальном сайте УПЦ МП.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент позже сообщил, что Порошенко не приехал на встречу с иерархами Украинской православной церкви МП на территории Киево-Печерской лавры, хотя ранее собирался.

Пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко, в свою очередь, заявил, что Порошенко готов встретиться с епископами Украинской православной церкви, однако встреча должна состояться в предложенном им месте.

Встреча состоялась — но только с некоторыми

Однако во вторник президент Украины Петр Порошенко всеже встретился с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщает «BBC News Украина».

Встреча проходила в закрытом режиме в Украинском доме. Периметр здания охраняли подразделения Национальной гвардии. На мероприятии присутствовали как минимум три иерарха УПЦ МП.

Эти иерархи являются сторонниками предоставления Украине Томоса и создания единой поместной украинской церкви.

По данным издания «Вести» на встречу пришли 3 из 90 иерархов митрополитов УПЦ МП.

Заявление о давлении

Поддерживающие объединение Украинской православной церкви представители УПЦ МП заявили о сильном давлении и, по их просьбе, их имена пока не раскрывают. Об этом сообщил советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко в эфире телеканала Прямой, пишет «Украинская правда».

По его словам, на встречу с Порошенко прибыли представители того крыла УПЦ МП, в котором одобрительно относятся к идее автокефальной Украинской православной церкви, планируют совместно идти на объединительный собор и создавать совместно эту церковь. Иерархи рассказали о безумном давлении, которое на них оказывается, поэтому, по их просьбе, сейчас не раскрывают их имен, отметил Павленко.

Однако, по его словам, очень скоро имена готовых к объединению представителей УПЦ МП станут известны, поскольку, как только священники договорятся между собой, будет названа дата и место проведения объединительного собора.

Раскол

Напомним, в начале октября Константинопольский патриархат объявил о запуске процесса предоставления автокефалии церкви Украины. Он также отменил анафему и все запреты, которые РПЦ наложила на Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), установив с ними каноническое общение.

После этого РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем. Священный синод заключил, что Константинопольский патриархат после принятия такого решения самоликвидировался как координирующий центр православия. Патриарха Варфоломея РПЦ признала раскольником.

Решение РПЦ поддержали Белорусская православная церковь и Русская зарубежная православная церковь.

 
 
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Во вторник президент Украины должен был встретиться с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата. Встреча сорвалась, но три иерарха УПЦ МП...
 
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