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Иерархи УПЦ МП, встретившиеся с Порошенко, рассказали о давлении со стороны РПЦ
14.11.2018 05:03 — Новости Мира | Tut.by
Во вторник президент Украины должен был встретиться с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата. Встреча должна была пройти на территории Киево-Печерской лавры, однако позже Петр Порошенко заявил, что его место встречи не устраивает, и предложил перенести ее в другое место. Это предложение не устроило священнослужителей УПЦ МП. Однако, как заявил советник президента Украины Ростислав Павленко, встреча все же состоялась. В назначенное президентом Украины место встречи прибыли три иерарха, которые заявили о давлении со стороны РПЦ.
Не договорились о месте
13 ноября была запланирована встреча президента Украины с иерархами УПЦ Московского патриархата. Однако в намеченное время она не состоялась.
«Собор епископов Украинской Православной Церкви подтверждает свою готовность к встрече с президентом Украины, но на церковной территории», — говорится в
Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент позже сообщил, что Порошенко не приехал на встречу с иерархами Украинской православной церкви МП на территории Киево-Печерской лавры, хотя ранее собирался.
Пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко, в свою очередь, заявил, что Порошенко готов встретиться с епископами Украинской православной церкви, однако встреча должна состояться в предложенном им месте.
Встреча состоялась — но только с некоторыми
Однако во вторник президент Украины Петр Порошенко всеже встретился с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщает «
Встреча проходила в закрытом режиме в Украинском доме. Периметр здания охраняли подразделения Национальной гвардии. На мероприятии присутствовали как минимум три иерарха УПЦ МП.
Эти иерархи являются сторонниками предоставления Украине Томоса и создания единой поместной украинской церкви.
По данным издания
Заявление о давлении
Поддерживающие объединение Украинской православной церкви представители УПЦ МП заявили о сильном давлении и, по их просьбе, их имена пока не раскрывают. Об этом сообщил советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко в эфире телеканала Прямой, пишет
По его словам, на встречу с Порошенко прибыли представители того крыла УПЦ МП, в котором одобрительно относятся к идее автокефальной Украинской православной церкви, планируют совместно идти на объединительный собор и создавать совместно эту церковь. Иерархи рассказали о безумном давлении, которое на них оказывается, поэтому, по их просьбе, сейчас не раскрывают их имен, отметил Павленко.
Однако, по его словам, очень скоро имена готовых к объединению представителей УПЦ МП станут известны, поскольку, как только священники договорятся между собой, будет названа дата и место проведения объединительного собора.
Раскол
Напомним, в начале октября
После этого РПЦ
Решение РПЦ
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Во вторник президент Украины должен был встретиться с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата. Встреча сорвалась, но три иерарха УПЦ МП...
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