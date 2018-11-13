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Помощницу советника президента США уволили из Белого дома по требованию Меланьи Трамп

14.11.2018 00:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Помощницу советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона Миру Рикардел уволили из Белого дома после конфликта с первой леди Меланьей Трамп. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома.


Фото: Reuters

Незадолго до появления этой новости пресс-служба Меланьи Трамп заявила, что Рикардел, по мнению администрации первой леди, «более не заслуживает чести служить в Белом доме».

Телеканал NBC News назвал заявление пресс-службы Трамп «экстраординарным, если не беспрецедентным».

Как сообщил The Wall Street Journal ранее, причиной конфликта стали споры сотрудников Трамп с Рикардел во время поездки первой леди в Африку — в том числе из-за мест в самолете. Сотрудники Меланьи Трамп также заявили президенту США, что Рикардел стояла за рядом негативных публикаций про его супругу.

В статье The Wall Street Journal также сказано, что в ближайшее время Дональд Трамп может уволить главу своей администрации Джона Келли и министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, которая считается близкой к Келли. По данным NBC News, грядущее увольнение Келли также может быть связано с его конфликтами с Меланьей Трамп.

 
 
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Помощницу Джона Болтона уволили из Белого дома. Этого потребовала Мелания Трамп
 
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