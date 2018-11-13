ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Был ли заговор? Что известно об ультраправой конспиративной сети в армии Германии

14.11.2018 06:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Широко разошедшееся в российских СМИ сообщение о тайной сети правых радикалов в бундесвере, якобы планировавших убийства политиков, в самой Германии не вызвало ажиотажа. Был ли заговор?


Фото: Reuters

Эта история из тех, в которых легко запутаться, информацию сложно проверить, а предположениями легко манипулировать. На минувших выходных российские СМИ сообщили о раскрытии в Германии заговора тайной сети военных бундесвера, которые, как пишет ТАСС, «заготовили склады с оружием и топливом, а также, возможно, готовили убийство политиков».

Русская версия RT (ранее Russia Today) сообщает, что заговорщиков «около 200 солдат», а в списке потенциальных жертв — не только сопредседатель фракции оппозиционной Левой партии в бундестаге Дитмар Барч и зампредседателя бундестага от оппозиционной партии «Союз-90/ «зеленые» Клаудия Рот, которая в заметке ошибочно названа главой партии, но и политики высшего ранга. В частности, упоминаются министр иностранных дел, член правящей Социал-демократической партии Германии Хайко Маас и бывший президент ФРГ Йоахим Гаук.

Новый аспект нашумевшего дела о немецких военных

Может возникнуть ощущение, что Германия оказалась на грани военного путча, а в армии созданы подпольные структуры, ждущие своего часа, что прийти к власти и расправиться с известными левыми политиками — почти как 100 лет назад. На самом деле это не так. Скорее речь идет о возможной угрозе, масштаб которой еще предстоит выяснить следствию. В отличие от России, в Германии это сообщение пока не вызвало широкого резонанса.

Новый поворот в нашумевшей истории, о которой стало известно в 2017 году, подробно описывает в свежем номере мюнхенский журнал Focus в статье под названием «Заговор». По его данным, речь идет об одном из аспектов расследования дела старшего лейтенанта бундесвера Франко А., который был арестован в начале 2017 года. Этот офицер придерживался крайне правых взглядов и якобы планировал совершить теракт под видом сирийского беженца, чтобы спровоцировать общественное недовольство.

Среди его якобы потенциальных жертв упоминался бывший министр юстиции Хайко Маас, который теперь возглавляет МИД, и политик из партии «зеленых» Клаудия Рот. Летом 2018 года суд во Франкфурте-на Майне посчитал недостаточными доказательства того, что Франко А. «твердо решил» совершить теракт. Теперь его будут судить по другим, менее жестким статьям, но Генпрокуратура оспаривает решение франкфуртского суда в Федеральной судебной палате.

Изучая круг контактов Франко А., следователи Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) наткнулись на свидетельства, указывающие на возможное существование некой «тайной сети» из числа бывших и нынешних солдат бундесвера. Одним из главных источников информации оказались закрытые чаты, которые среди прочего велись в мессенджере Telegram.

«Выживальщики», готовые убивать?

Как пишет Focus, в ходе нового расследования в поле зрения попала малоизвестная организация U., которая объединяет более тысячи в основном бойцов элитного армейского спецназа KSK и полицейских, а также нескольких врачей, адвокатов и инженеров. Ссылаясь на показания свидетелей, Focus пишет о возможной конспиративной сети, состоящей из «примерно 200» членов U., которые «не остановятся и перед целенаправленными убийствами политических противников». Подтверждения этой информации из других источников нет.

Людей, о которых пишет Focus, якобы объединяет не только армейская служба, но и принадлежность к так называемым «выживальщикам», или как их называют в Германии — препперы (Prepper), от английского to be prepared, быть готовым. Это маргинальное, но распространенное во многих странах Запада общественное течение, сторонники которого верят в скорый конец света или масштабный катаклизм и готовятся к нему — складируют еду, оружие, топливо, прочие жизненно необходимые вещи, некоторые строят бункеры.

Эти «выживальщики» готовились ко «Дню Икс» — катаклизму, который они связывали со стихийными бедствиями, масштабным наплывом беженцев или внешней агрессией. Как пишет Focus, и об этом умалчивают российские СМИ, некоторые радикальные члены группы «внимательно изучали аннексию Крыма путинским спецназом». При этом они пришли к выводу, что в случае «наступления российской армии, которое невозможно будет остановить», они собирались позволить противнику захватить территорию, а потом вести «партизанскую войну».

Похоже, некоторые из числа «выживальщиков» готовы были использовать момент кризиса для расправы над некоторыми, в основном левыми, политиками. Насколько это были серьезные намерения — вопрос открытый.

«Расстрельный список» пока не нашли

Впервые об этой части расследования стало известно в конце августа 2017 года. Тогда Генеральный прокурор Германии сообщил об обысках у двоих «выживальщиков» в земле Мекленбург-Передняя Померания, на северо-востоке ФРГ. Один из них — адвокат и бывший местный политик, другой — полицейский. Оба в чатах критиковали ситуацию в стране и особенно решение руководства Германии принять в 2015 году сотни тысяч беженцев. Как писала левая берлинская газета Tageszeitung (taz), у адвоката нашли дома «папки с личными данными на 5000 человек, среди которых сотни имен, адресов и фотографий политиков, в основном из левого спектра». В то же время «расстрельный список», который свидетели якобы видели в сарае у одного из «выживальщиков», следователи до сих пор не нашли.

Обыски тогда прошли у еще четверых «выживальщиков», но в статусе свидетелей. Один из ключевых свидетелей — Хорст С., также проживающий в Мекленбурге-Передней Померании, 48-летний бывший офицер люфтваффе, майор запаса и до недавнего времени командир роты резервистов бундесвера. Как пишет Focus, он рассказал о том, что в «узком кругу» обсуждался вопрос о том, чтобы в момент кризиса собрать в определенном месте некоторых лиц из списка и «там их убить». У многих «выживальщиков» официально есть оружие, которое они получили как военные или охотники.

Tageszeitung называет историю Хорста С. «типично немецкой». Его воспитал дед, служивший в танковой дивизии СС «Викинг». Хорст С. считает, что дед был не нацистом, а «убежденным солдатом». Уже во взрослом возрасте он много и увлеченно читал об истории СС, заказывал книги у праворадикальных издательств. При этом в беседе с корреспондентами газеты среди своих источников информации он упомянул Russia Today и блоги, хотя отметил, что не всему там можно верить. Хорст С. считает себя демократом.

Обвинение в разглашении тайны

Как пишет Focus (и это тоже новая информация), расследование существенно осложнил сотрудник военной контрразведки MAD. В сентябре 2017 года 42-летний подполковник якобы предупредил о готовящихся обысках у членов организации U. одного из офицеров спецназа KSK, 33-летнего старшину Андре С. Теперь подполковнику предстоит суд в Кельне по обвинению в разглашении тайны. Сам он отрицает свою вину.

Что касается Андре С., то Focus называет его «центральной фигурой» в расследовании, а по данным taz он — одна из ключевых фигур в среде «выживальщиков». Именно Андре С. якобы является администратором некоторых их чатов, известным под псевдонимом «Ганнибал».

Недавно Андре С. ушел из немецкой армии и теперь возглавляет U. Эта организация в заявлении у себя на сайте опровергла публикацию в Focus, отметив, что она собрана из разных расследований и не выдерживает проверки фактами. U. подчеркивает, что придерживается Основного закона Германии соблюдает права человека, отрицает какую-либо связь с «выживальщиками» и заявляет, что не имеет никаких собственных складов с оружием.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Широко разошедшееся в российских СМИ сообщение о тайной сети правых радикалов в бундесвере, якобы планировавших убийства политиков, в самой Германии не вызвало...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Иерархи УПЦ МП, встретившиеся с Порошенко, рассказали о давлении со стороны РПЦ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Единство

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика